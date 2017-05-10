Активісти розтрощили автозаправку | Дарниця.org

Активісти розтрощили автозаправку

Розміщено Чтв, 10/05/2017 - 19:56

Гучна справа із резонансною автозаправкою «ОККО» набрала нових обертів. Нагадаємо: нещодавно новостворена тактична група поліції побила учасників мирної акції - місцевих мешканців, які висловили невдоволення через незаконну забудову на своїй вулиці. Поліція била жінок та людей похилого віку, застосовувала кийки та газові балончики. Як наслідок, 04 жовтня біля скандальної автозаправки по вул. Ревуцького, 8 відбулася масова акція протесту.

На місці інциденту був присутній начальник Дарницької поліції Сергій Чернишев. 

Приблизно о 18:00 неподалік АЗС почали збиратися активісти. О 20.00 розпочалися активні дії – на територію автозаправки полетіли петарди та димові шашки, активісти почали трощити огорожу. В акції брали участь представники «Азова». На місці події було чимало правоохоронців. Близько сотні рішуче налаштованих активістів почали акцію протесту проти незаконного будівництва АЗС. 

Повідомляється, що виникли бійки з поліцією. 

Рух машин по вул. Ревуцького був обмеженим. 

В результаті сутичок є постраждалі, за даними Червоного хреста - п’ять осіб.

Окрім того, побили депутата Київради: «Депутата Київради Олексія Новікова побили так, що зараз зашивають», - розповіли присутні на акції протесту. Також було заявлено, що депутата доправлять до лікарні швидкої допомоги.

Після «штурму» - активісти та журналісти вже спокійно знаходилися на території АЗС.

До речі, дана акція напередодні анонсувалася у соціальній мережі Національним корпусом 

та іншими спільнотами: 

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