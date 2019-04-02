Адреси ярмарок у Дарницькому районі з 2-7 квітня.
3 квітня (середа):
у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
4 квітня (четвер):
у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);
5 квітня (п’ятниця):
у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
6 квітня (субота):
у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
7 квітня (неділя):
у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);
Джерело: kyivcity.gov.ua
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