Адреси ярмарок у Дарницькому районі з 2-7 квітня.

3 квітня (середа):

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

4 квітня (четвер):

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);

5 квітня (п’ятниця):

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

6 квітня (субота):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);

7 квітня (неділя):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);

Джерело: kyivcity.gov.ua