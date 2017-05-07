8 июня на углу Ревуцкого и Здолбуновской откроется самая большая в городе площадка для тренировки собак

Самая большая в городе площадка для тренировки собак откроется непосредственно на углу Ревуцкого и Здолбуновской, возле Солнечного, ул. Ревуцкого, 2 в эту субботу, 8 июня, с самого утра, с 11:00.

Площадка будет доступна всем желающим собаководам абсолютно бесплатно.

В программе мероприятия состоится презентация и показательные выступления различных направлений кинологии и кинологического спорта; Тестирование ваших любимцев на способности к кинологического спорта; Конкурсы для всех гостей площадке; Соревнования по ДОгПуллер Дог-Бар и конкурсы.