50 жінок безкоштовно перевірилися у мамолога з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози | Дарниця.org

50 жінок безкоштовно перевірилися у мамолога з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози

Розміщено Пн, 10/23/2017 - 09:20

Районний сайт «Дарниця.org» анонсував проведення соціального заходу до Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози.

Отже, 14 жовтня у ТРЦ «New Way» на відвідувачів чекала лекція мамолога.

Також, неймовірний показ мод від Творчої групи «Виключно звичайні», дівчата моделі - просто неймовірної краси та сили духу! 

На індивідуальні консультації та обстеження лікаря прийшли більше 50 жінок!

Захід відбувся за ініціативи Громадської ради при Дарницькій РДА та Управління охорони здоров’я при Дарницькій РДА.

Варто зазначити, що дана ініціатива продовжується: 21 та 28 жовтня кожен може пройти безкоштовну консультації мамолога та за необхідністю УЗД чи мамографію в КДЦ№1 Дарницького району з 10.00 до 14.00 у 117 кабінеті!

Бережіть своє здоров’я!!!

Читайте також: 
Громадська рада та Дарницька РДА продовжують акцію

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить