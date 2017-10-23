50 жінок безкоштовно перевірилися у мамолога з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози

Районний сайт «Дарниця.org» анонсував проведення соціального заходу до Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози.

Отже, 14 жовтня у ТРЦ «New Way» на відвідувачів чекала лекція мамолога.

Також, неймовірний показ мод від Творчої групи «Виключно звичайні», дівчата моделі - просто неймовірної краси та сили духу!

На індивідуальні консультації та обстеження лікаря прийшли більше 50 жінок!

Захід відбувся за ініціативи Громадської ради при Дарницькій РДА та Управління охорони здоров’я при Дарницькій РДА.

Варто зазначити, що дана ініціатива продовжується: 21 та 28 жовтня кожен може пройти безкоштовну консультації мамолога та за необхідністю УЗД чи мамографію в КДЦ№1 Дарницького району з 10.00 до 14.00 у 117 кабінеті!

Бережіть своє здоров’я!!!