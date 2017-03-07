5 липня 2017 р. з 11-00 до 13-00 у приміщенні Дарницької РДА про "Вплив безвізового режиму на духовне оновлення України"

ВПЛИВ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ НА ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

5 липня 2017 р. з 11-00 до 13-00 у приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою:

вул. Олександра Кошиця, 11

ПРО ЩО МОВА

Українці штурмують паспортні сервіси, а потім з «біометрикою» прямують до Європи. Та чи задумуються люди про те, з якими моральними установками прагнемо ми до європейського кола народів? Тому саме час привернути увагу українського суспільства до необхідності прискореної трансформації нашої колективної свідомості (менталітету) відповідно до європейських цінностей в усіх сферах життя у зв’язку з поглибленням на громадянському рівні всебічної взаємодії з державами-членами ЄС. Поговоримо про політичну культуру, якості справжнього представника національної еліти, подолання наявних ознак «розділеного суспільства», зокрема, взаємної відчуженості між громадянами і владою в Україні.

ХТО ВИСТУПАТИМЕ

11.00 – 11.10

Відкриття та привітання від вищезазначених організаторів:

– Валерій Фісун, модератор, Центр суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»

11.10 – 11.20

Вступне слово:

– Юрій Решетніков, кандидат філософських наук, заступник директора Інституту християнської демократії, голова Державного комітету України у справах національностей та релігій (2009-2010 рр.)

11.20 – 12.00

Виступи основних доповідачів:

– Юрій Лагутов, кандидат наук з державного управління, Центр суспільного розвитку «ІНТЕР-АКЦІЯ»: «Влада як державно-духовне служіння»

– Олексій Позняк, кандидат економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України: «Міграційні процеси в умовах "безвізу"»

– Олексій Фон Будау, кандидат економічних наук, випускник докторантури Тартуського університету: «Здобутки країн Балтії – орієнтир для України»

12.00 – 13.00

Дискусія та узагальнення пропозицій до рекомендацій:

Усі присутні – мислителі, духовенство, співробітники міністерств, дослідники, громадяни з активною життєвою позицією

ДЕ ЦЕ БУДЕ

Конференц-зала Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Олександра Кошиця, 11 (другий поверх). Місце проведення обрано не випадково. Воно свідчить, по-перше, про відхід ініціаторів від застарілого сприйняття районного рівня, як менш важливого, підкреслює суспільну всеосяжність теми та виявляє лідерів її нового розуміння; по-друге, створює символічну атмосферу, оскільки шлях до основних «повітряних воріт» України пролягає Дарницьким районом столиці. Отже, запрошуємо до серйозної розмови по дорозі від Борисполя до Брюсселю.

http://goia.org.ua/index.php/zakhodi