4 міфи про Дарницький золовідвал

На офіційному сайті ТОВ «Євро-Реконструкція» розміщена вельми цікава інформація щодо вигаданих міфів навколо резонної Дарницької ТЕЦ №4 та її золовідвалу зокрема.

Міф 1: З 2011 року Дарницька ТЕЦ почала працювати на донбаському вугіллі, до цього для виробництва електроенергії і тепла підприємство використовувало природний газ.

Заяви про те, що Дарницька ТЕЦ перейшла на спалювання вугілля у 2011 році зꞌявились в засобах масової інформації після візиту на станцію прем’єр-міністра України М. Азарова. Найбільш імовірно, що ЗМІ вирішили таким чином підкреслити важливість візиту прем’єр-міністра, але не більше того.

Дарницьку ТЕЦ побудовано за проектом Київського інституту «Теплоелектропроект». Згідно з проектом в якості палива для Дарницької ТЕЦ прийнято вугілля марки АШ, і з самого початку експлуатації – 1954 рік – станція працює на вугіллі цієї марки.

Та й статистика говорить сама за себе. Візьмемо хоча б дані щодо кількості використаного вугілля за попередні п’ять років включаючи 2011 рік:

2007 рік – 333,9 тис. тон

2008 рік – 357,5 тис. тон

2009 рік – 292,2 тис. тон

2010 рік – 305,8 тис. тон

2011 рік – 395,3 тис. тон

З 2017 року станція перейшла до спалювання більш якісного вугілля, із меншою зольністю та вищою калорійністю. Це дозволило по-перше, зменшити кількість спалюваного вугілля, і по друге зменшити викиди золи та кількість золошлаків, що підлягають складуванню на золовідвалі.

Так, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, кількість утворених та заскладованих золошлаків за 5 місяців 2017 року зменшилась на 14,274 тис. тон або на 28,3%.

Кількість викидів твердих частинок за цей же період 2017 року зменшилось на 632,0 тони або на 27,8%.

Кількість викидів окислів сірки за вказаний період 2017 року зменшилось на 139,7 тон, або на 4,4%.

Міф 2: «Озеро гарячка» – ще не так давно ми там купалися, це було одне з найкращих місць відпочинку!

Перша черга Дарницької ТЕЦ була введена в експлуатацію в 1954 році. На той час це була найбільша і одна з найкращих в Європі вугільна ТЕЦ, спроектована для спалювання донецького антрациту «АШ». Проект ТЕЦ – 4 був настільки вдалим, що було прийнято рішення застосувати його для будівництва ще 16 ТЕЦ зарубіжжя та СРСР.

Для складування золи та золошлаків, утворених від згорання антрациту марки «АШ» під будівництво золовідвалу було виділено земельну ділянку на заболоченій частині лівобережної тераси р. Дніпро площею 126 га. І з того часу відходи спалювання вугілля змішані із водою подаються двома трубами довжиною 5,5 кілометрів на золовідвал Дарницької ТЕЦ – 4. На місці золошлаковідвалу ніколи не існувало природного водоймища, а з роками на його території утворилася технічна водойма, яку в народі прозвали «озеро гарячка» у зв’язку з підвищеною у порівнянні з природними озерами температорую води на золовідвалі.

З роками площа золовідвалу значно зменшилася і в 1987 році згідно із зверненням «Київпроект» (лист №16-2996/Ісп від 23.07.1987р заступнику голови виконкому Київської міськради) під золовідвалом залишилась територія у 17 га. На 2017 рік територія золовідвалу охоплює площу до 13 га.

За рухунок зменшеної площі золовідвалу, було відбудовано велику кількість багатоповерхівок та розташовано гаражні кооперативи.

Зі зміною площі золовідвалу зменшувалась і його санітарна зона, в останнє, у грудні 2013 року санітарну зону було мінімізовано з 300 м до 150 м. І на місці колишньої захисної зони золовідвалу Дарницької ТЕЦ відбудували висотні будинки та дитячий садок. А нещодавно, в діючій 150-ти метровій санітарній зоні, з порушенням всіх існуючих норм, скандальні забудовники активними темпами звели торговий центр «Ашан».

У 2017 році золовідвал Дарницької ТЕЦ – 4 потрапив до поля зору екологічного проекту Громадського бюджету як одне з озер Дарницького району. Стан якого планують досліджувати.

Проте, так зване «озеро гарячка» не являється природною водоймою, його ніколи там і не існувало, і зараз не існує ніякого озера.

Сама назва – «гарячка» – говорить за себе. Це завжди був золовідвал.

Міф 3: Закрити золовідвал можливо за один день!

З роками, за рухунок зменшеної площі золовідвалу, відбудовано велику кількість багатоповерхівок. І технічна водойма золовідвалу Дарницької ТЕЦ – 4 сама того не бажаючи опинилася в густонаселеній місцевості.

Неодноразово у пресі фігурували дані, щодо перевищення концентрацій окису вуглецю, окислів азоту, окислів сірки та інших шкідливих інгредієнтів у повітрі у зоні забудови поблизу золовідвалу, але не визначено частки золовідвалу у цих перевищеннях.

Розуміється так, що житло побудовано у абсолютно чистій екологічній зоні, в якій апріорі відсутні будь-які інші джерела викидів або вплив віддалених, а єдиним являється золовідвал.

Проте потрібно враховувати інтенсивний рух автомобільного транспорту; будівельна техніка та важкий автотранспорт, що обслуговує будівництво в санітарній зоні золовідвалу (не одинокий випадок, коли КРАЗу чи МАЗу не видно за вихлопними газами, що їх супроводжує), а вплив ТЕЦ-5 (спалювання мазуту, висота димових труб 180м), ТЕЦ -6 (спалювання мазуту, висота труб 250 м).

Адже заміряна концентрація – результат сумації впливу всіх джерел.

Повідомлення можливості негайного закриття золовідвалу не відповідають дійсності. Раптове закриття діючого золовідвалу неможливе, оскільки це призведе до повної зупинки роботи Дарницької ТЕЦ і залишить без тепла і гарячої води близько 300 тисяч киян. Київтеплоенерго технологічно не зможе опалювати цю житлову площу.

Існують судження можливого негайного закриття золовідвалу за рахунок переходу на газ. Що в свою чергу призведе до того, що за теплову енергію мешканцям Дарницького та Дніпровського районів прийдеться платити у рази більше. А враховуючи вік та стан газотранспортної системи Києва не далеко і до непередбаченого повного припинення теплопостачання, особливо в періоди осінньо-зимових максимумів навантажень.

Міф 4: Реконструкція за кошти киян.

Для покращення безпечного проживання мешканців новобудов акціонерами ТОВ «Євро-Реконструкція» було вжито ряду заходів. Серед них і проект реконструкції.

1 серпня 2017 року у формі відкритого обговорення відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Було розроблено, прийнято та затверджено проект реконструкції Дарницької ТЕЦ, а саме встановлення сучасних електрофільтрів на котли. З точки зору екологічної безпеки реконструкція газоочисного обладнання котлоагрегатів Дарницької ТЕЦ дозволить значно зменшити викиди в атмосферу твердих частинок відходів спалювання вугілля майже в 40 разів, тоді цей показник буде відповідати Директиві 2010/75/ЄС Європейського парламенту та Ради від 24.11.2010.

Першим етапом роботи із реконструкції газоочисних установок всіх котлоагрегатів, що працюють на вугіллі виступає встановлення електрофільтрів на котлоагрегати; наступними етапами передбачається установка сірко очистки вугільних котлоагрегатів та азотоочистки всіх котлоагрегатів.

План реконструкції передбачає, що вже з наступного опалювального сезону кількість золи і шлаку, що подається на золовідвал під назвою «озеро гарячка» Дарницького району, зменшиться на 30%.

Згідно прийнятого та затвердженого рішення НКРЕКП план реконструкції не вплине на тарифікацію. Тарифи для споживачів залишаються без змін – і на теплову енергію, і на електричну, проте дана інвестиційна програма суттєво вплине на покращення екологічної складової роботи Дарницької ТЕЦ.

У 2018 році на Дарницькій ТЕЦ здійснено перший етап реконструкції – побудовано електрофільтр для котлоагрегату ТП-15 ст. №6.