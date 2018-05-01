32-га річниця Чорнобильської трагедії

26 квітня біля меморіалу «Ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС» (парк імені «Воїнів-інтернаціоналістів») громадськість вшанувала 32-гу річницю Чорнобильської трагедії.

Серед присутніх: народний депутат України Віталій Сташук, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, громадськість та інші.

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки. Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи.

Грінпіс і міжнародна організація «Лікарі проти ядерної війни» стверджують, що в результаті аварії лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч осіб, в Європі зафіксовано 10,000 випадків вроджених патологій у новонароджених, 10,000 випадків раку щитоподібної залози і очікується ще 50 тисяч. За даними організації Союз «Чорнобиль», з 600,000 ліквідаторів 10% померло і 165,000 стало інвалідами.