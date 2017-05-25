29 травня о 12:00 буде розглядатись Детальний план в Дарницькому районі | Дарниця.org

29 травня о 12:00 буде розглядатись Детальний план в Дарницькому районі

Розміщено Чтв, 05/25/2017 - 07:47

У понеділок 29 травня о 12:00 в сесійній залі відбудеться спеціальне засідання Комісії з містобудування, архітектури та землекористування. Буде розглядатись всього одне питання, але дуже важливе - Детальний план території в районі Дніпровської набережної, вул. Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка в Дарницькому районі. Цим ДПТ передбачається суцільна житлова забудова всієї території від Дніпра до оз Гарячка, включно з існуючими там промзонами. В кого є зауваження до ДПТ, а вони звісно є, приходьте! 

 ДПТ тут http://kga.gov.ua/images/13008%201.pdf  інформація про засідання тут http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21

Джерело

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить