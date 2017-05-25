29 травня о 12:00 буде розглядатись Детальний план в Дарницькому районі

У понеділок 29 травня о 12:00 в сесійній залі відбудеться спеціальне засідання Комісії з містобудування, архітектури та землекористування. Буде розглядатись всього одне питання, але дуже важливе - Детальний план території в районі Дніпровської набережної, вул. Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка в Дарницькому районі. Цим ДПТ передбачається суцільна житлова забудова всієї території від Дніпра до оз Гарячка, включно з існуючими там промзонами. В кого є зауваження до ДПТ, а вони звісно є, приходьте!

ДПТ тут http://kga.gov.ua/images/13008%201.pdf інформація про засідання тут http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21

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