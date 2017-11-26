27 листопада 2017 року о 15-00 у Колонній залі Київської міської ради та міської державної адміністрації проходитиме Перший Форум громадських рад міста Києва «Велика столиця - 2018»

Організатори: Громадська рада при виконачому органі Київській міькій раді (КМДА), Координаційний комітет громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях.

Мета та завдання Форуму:

обговорення принципів взаємодії та напрямків діяльності Громадської ради та Київської міської державної адміністрації на 2018 рік з врахуванням потреб територіальної громади столиці;

встановлення дієвої комунікації та ефективної взаємодії між комітетами Громадської ради та профільними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

обговорення механізмів синхронізації роботи Громадської ради при Київській міській державній адміністрації з районними громадськими радами;

обговорення основних шляхів розв'язання соціально-економічних та гуманітарних проблем столиці, порушених під час проведення районних Форумів.

Учасники Форуму: члени Громадської ради при виконавчому органі Київської міької ради (Київській міській державній адміністрації) та члени громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях

До участі у роботі Форуму запрошені: Київський міський голова Кличко В.В., заступник міського голови – секретар Київської міської ради Прокопів В. В. депутати Київради, керівники структурних підрозділів виконачого органу Київської міської ради (КМДА), громадські активісти.

Передбачувана кількість учасників – 350 осіб.

Запрошуємо ЗМІ взяти участь у висвітленні цього актуального та корисного для столиці заходу, який, стане прикладом для територіальних громад областей та міст України в налагодженні ефективної роботи громадських рад та відображенні соціального партнерства влади і громадськості.

Реєстрація ЗМІ за тел. 063 157 61 10.

https://kyivcity.gov.ua/content/41_gromadska-rada.html