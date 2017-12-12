26 гектарів біля озера «Вирлиця» вже давно не наші

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював дивне огородження прибережної зони озера «Вирлиця» (зі сторони пр-ту Бажана). Нагадаємо, тоді ж громадська організація ініціювала запит до КМДА з приводу відчуження земельної ділянки від громадськості.

Згодом стало відомо, що запит перенаправлено до Департаменту земельних ресурсів КМДА

В отриманій відповіді вищезгаданий департамент поінформував про те, що дійсно ця територія вже давно не належить дарничанам – рішенням Київради ще у 2005 році дану ділянку, загальною площею майже 26га передали в оренду на 25 років такому собі ТОВ «Мрія-інвест». Зокрема, більшу частину передали під будівництво торговельно-розважального центру. Меншу ж частину – для благоустрою прибережної зони.

У підсумку, Київрада неодноразово подовжувала строки оренди земельної ділянки, проте, як бачимо, будівництво за 12 років так і не розпочалося…