26 гектарів біля озера «Вирлиця» вже давно не наші | Дарниця.org

26 гектарів біля озера «Вирлиця» вже давно не наші

Розміщено Втр, 12/12/2017 - 09:26

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював дивне огородження прибережної зони озера «Вирлиця» (зі сторони пр-ту Бажана). Нагадаємо, тоді ж громадська організація ініціювала запит до КМДА з приводу відчуження земельної ділянки від громадськості.

Згодом стало відомо, що запит перенаправлено до Департаменту земельних ресурсів КМДА

В отриманій відповіді вищезгаданий департамент поінформував про те, що дійсно ця територія вже давно не належить дарничанам – рішенням Київради ще у 2005 році дану ділянку, загальною площею майже 26га передали в оренду на 25 років такому собі ТОВ «Мрія-інвест». Зокрема, більшу частину передали під будівництво торговельно-розважального центру. Меншу ж частину – для благоустрою прибережної зони. 

У підсумку, Київрада неодноразово подовжувала строки оренди земельної ділянки, проте, як бачимо, будівництво за 12 років так і не розпочалося…

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