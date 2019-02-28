25 февраля после занятий в лицее «Интеллект» не вернулся домой 12-летний мальчик Дикий Иван

«Исчез одноклассник моей дочери, лицей „Интеллект“. Вчера 25 февраля 2019 не вернулся из школы. Последняя геолокация Позняки Киев. Пожалуйста, репост. Исчез мальчик. Дикий Иван, 12 лет. Рост 158 см. Был одет, как на фото. У кого есть информация по этому мальчику, звоните в полицию или его маме — Людмила 067−238−57−00, Киев Позняки», — написала она.

Женщина также добавила, что по последней информации, ребенка видели около 14:00 в центре Киева на метро «Театральная».

В комментариях люди советуют воспользоваться записями камер видеонаблюдения, обратиться в ЖЭК, близлежащие офисы, автостоянки, отделения «Новой почты», где, возможно, также ведется наблюдение.

К поискам пропавшего мальчика подключилась полиция.

Затем появился комментарий, что ребенка нашли. Но это оказался не тот мальчик.

Источник: fakty.ua