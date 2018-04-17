22 апреля на Позняках велошкола проведет урок по безопасности движения | Дарниця.org

22 апреля на Позняках велошкола проведет урок по безопасности движения

Розміщено Втр, 04/17/2018 - 08:49

Ассоциация велосипедистов Киева открывает велошколу по безопасности движения. Занятия бесплатные.

Все участники велошколы будут изучать общие правила безопасности движения. Уроки будут проходить два раза в месяц. Уже открыта регистрация на все занятия в течение 2018 года. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Если хотите принять участие в практической велопоездке с тренером, вы должны приехать на занятие на исправном велосипеде. На теоретическую часть можно приходить без велосипеда. Продолжительность урока вместе с поездкой в ​​сопровождении велотренера два часа.

ГРАФИК ВЕЛОЗАНЯТИЙ В 2018 ГОДУ:

15 апреля — открытие, Подол, Контрактовая площадь
22 апреля — Подол, Голосеево, Позняки
13 мая — Нивки, Оболонь, Троещина
27 мая — Подол, Голосеево, Позняки
10 июня — Нивки, Оболонь, Троещина
24 июня — Подол, Голосеев, Позняки
8 июля — Нивки, Оболонь, Троещина
22 июля — Подол, Голосеево, Позняки
5 августа — Нивки, Оболонь, Троещина
19 августа — Подол, Голосеево, Позняки
9 сентября — Нивки, Оболонь, Троещина
23 сентября — Подол, Голосеево, Позняки.

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ВЫ УЗНАЕТЕ:

где и как должен двигаться велосипедист в городе
какие правила дорожного движения должен знать и выполнять велосипедист
как велосипедисту проехать большие развязки
что означают дорожные знаки
как повернуть налево
как проехать круговой перекресток
где велосипедисту запрещено ездить, а где можно.

КАК ПРОИСХОДИТ ПОЕЗДКА:

технический осмотр велосипеда и комментарии — 15 минут
вводный курс правил дорожного движения для велосипедиста — 15 минут
поездка по району с изучением правил движения — 60 минут
отдых в парке и обсуждение пройденного материала на уроке — 30 минут.
Также вы получите в подарок буклет «Правила дорожного движения для велосипедистов» от Ассоциации велосипедистов Киева.

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