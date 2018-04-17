22 апреля на Позняках велошкола проведет урок по безопасности движения
Ассоциация велосипедистов Киева открывает велошколу по безопасности движения. Занятия бесплатные.
Все участники велошколы будут изучать общие правила безопасности движения. Уроки будут проходить два раза в месяц. Уже открыта регистрация на все занятия в течение 2018 года. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Если хотите принять участие в практической велопоездке с тренером, вы должны приехать на занятие на исправном велосипеде. На теоретическую часть можно приходить без велосипеда. Продолжительность урока вместе с поездкой в сопровождении велотренера два часа.
ГРАФИК ВЕЛОЗАНЯТИЙ В 2018 ГОДУ:
15 апреля — открытие, Подол, Контрактовая площадь
22 апреля — Подол, Голосеево, Позняки
13 мая — Нивки, Оболонь, Троещина
27 мая — Подол, Голосеево, Позняки
10 июня — Нивки, Оболонь, Троещина
24 июня — Подол, Голосеев, Позняки
8 июля — Нивки, Оболонь, Троещина
22 июля — Подол, Голосеево, Позняки
5 августа — Нивки, Оболонь, Троещина
19 августа — Подол, Голосеево, Позняки
9 сентября — Нивки, Оболонь, Троещина
23 сентября — Подол, Голосеево, Позняки.
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ВЫ УЗНАЕТЕ:
где и как должен двигаться велосипедист в городе
какие правила дорожного движения должен знать и выполнять велосипедист
как велосипедисту проехать большие развязки
что означают дорожные знаки
как повернуть налево
как проехать круговой перекресток
где велосипедисту запрещено ездить, а где можно.
КАК ПРОИСХОДИТ ПОЕЗДКА:
технический осмотр велосипеда и комментарии — 15 минут
вводный курс правил дорожного движения для велосипедиста — 15 минут
поездка по району с изучением правил движения — 60 минут
отдых в парке и обсуждение пройденного материала на уроке — 30 минут.
Также вы получите в подарок буклет «Правила дорожного движения для велосипедистов» от Ассоциации велосипедистов Киева.
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