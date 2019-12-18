2 недели как возобновились строительные работы по возведению электроподстанции для ЖМ “Патриотика на Озерах”.

На столичных Осокорках сегодня, 4 декабря, возобновились строительные работы по возведению электроподстанции, которая обеспечит электроэнергией не только ЖМ “Патриотика на Озерах”, но и значительную часть Дарницкого района. Судебные тяжбы вокруг этого строительства длились более года.

Основанием послужило решение высшей судебной инстанции Украины, а именно решения Верховного Суда от 08.10.2019 года.

“Аркада” обратилась к киевлянам и, в частности, жителям Дарницкого района, с просьбой воздержаться от препятствования строительству.

“Сейчас на Левом берегу столицы ощущается острая потребность в дополнительных электромощностях, а зимой происходят веерные отключения. По экспертной оценке, нынешняя электроподстанция перегружена, давно технологически устарела и может выйти из строя в любой момент. Следовательно, существует реальный риск, что жители огромного массива останутся без света. Новая же электроподстанция в будущем позволит обеспечить бесперебойной подачей электроэнергии не только дома в жилмассивах “Патриотика” и “Патриотика на озерах”, но и значительной части Дарницкого района.

Застройщик также призывает киевлян и жителей Дарницкого района, учитывая важность сооружения этого технологического объекта, воздержаться от любых радикальных действий, препятствующих законному строительству электроподстанции ПС110/10 на Осокорках.

“Обращаем внимание наших доверителей, что возобновление строительства электроподстанции на Осокорках, является ярким свидетельством того, что мы выполним взятые на себя обязательства”, – добавили в пресс-службе банка.

Источник: kievvlast.com.ua