17 та 18 травня - «Океану Ельзи» у супроводі симфонічного оркестру

17 та 18 травня у НПМ «Україна» - легендарний рок-гурт «Океан Ельзи» у супроводі симфонічного оркестру!

Формат «Океан Ельзи з оркестром» – це завжди особливий настрій та тонка емоція, коли найвідоміші хіти групи (від «Друг», «Така, як ти» до «Обійми», «Не питай», «Небо над Дніпром») звучать у супроводі витончено-вишуканого струнного звуку. Декілька народних пісень будуть представлені в новому прочитанні, коли за роялем - Святослав Вакарчук, а чоловічий бек-вокал - від музикантів «Океану Ельзи».

Оригінальна візуальна історія додасть фантастичного завершення події. Розробив спеціальне світлове шоу для виступу «ОЕ» з оркестром литовський художник-освітлювач Арвідас Буінаускас.

Нагадаємо, у січні цього року «ОЕ» разом з оркестром «Віртуози Києва» відіграли благодійний концерт в Національній Опері України. Той виступ усі, хто був присутній на ньому, назвали одним з найяскравіших концертних вражень, адже в ньому поєдналися такі улюблені та вже рідні пісні Океанів, неповторне виконання Святослава Вакарчука, тендітний й водночас потужний оркестровий супровід, а також окреме концертне світлове шоу.

Це буде неповторний симбіоз класичних музикантів - на хвилі «Океану Ельзи»!