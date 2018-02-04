100 домівок для санітарів лісу біля Червоного Хутору

Загалом, силами працівників було виготовлено більше 250 шпаківень, дотримуючись загальних стандартів: екологічні непофарбовані матеріали з шорстковатістю з внутрішньої сторони та отвором , діаметром 5,5 см. Розміщення пташиного будинку в лісі проводилося в захищеному місці, на висоті 4-5 метрів зі східної сторони дерева.

Розвішування «домівок» для птахів – це один із ефективних біологічних заходів боротьби зі шкідниками лісу, бо один шпак за весняний період може знешкодити 8 000 травневих жуків.

КО "Київзеленбуд"