У Києві до 2019 року планують ліквідувати хлорне очищення води | Дарниця.org

У Києві до 2019 року планують ліквідувати хлорне очищення води

Розміщено Срд, 03/14/2018 - 11:13

Як зауважив під час засідання Колегії КМДА заступник Кличка Петро Пантелеєв: «Ми серйозно взялися за якість питної води  в частині її обеззаражування. Тобто, ми переходимо на нову систему обеззаражування, яка сьогодні використовується в Європі, зокрема у Відні, і ми в цьому році проводимо перший етап на станції на Дніпровському водозаборі, наступного року - Деснянський водозабір, в 2019 році ми хочемо закрити хлорне господарство в місті Києві», - сказав чиновник.
Також, заступник голови КМДА наголосив, що хлорні господарства є потенційно небезпечними, «тому ми повинні наздогнати сучасні європейські міста у цьому напрямку», - додав він.

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