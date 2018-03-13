Торговый дім «Георгиевский» скоро демонтують

У січні поточного року громадський сайт «Дарниця.org» висвітлював неоднозначну назву торгового дому – «Георгиевский», що розташовується по вул. Ревуцького, 12/1.

Першою відгукнулася Дарницька РДА, повідомивши, що районна адміністрація не є розпорядником даної інформації, до того ж, перенаправивши запит до Управління з питань реклами КМДА.

Управління з питань реклами КМДА поінформувало, що згідно бази даних, за даною адресою не надавалось жодного дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Окрім того, зазначений об’єкт включений до наказу Управління з питань реклами від 19.07.2017 року №6 «Про демонтаж рекламних засобів». Також, вищезгаданий наказ передано до виконання КП «Київреклама»…

Далі надійшов аналогічний за сенсовим навантаженням лист від Управління з питань реклами КМДА.

Судячи в вищеотриманого, рекламну вивіску торговый дом «Георгиевский» повинні демонтувати силами працівників КП «Київреклама».

За подальшим перебігом подій слідкуйте на сайті «Дарниця.org».