Хто за відновлення роботи маршрутки №466?

Так історично склалося, що коли почався Євромайдан (з 21 жовтня 2013 року), маршрутка 466, яка їхала від озера «Сонячне» до Майдану Незалежності припинила свою роботу. Мешканці Дарницького району, а це 331553 чол. тепер не мають можливості їздити до центра міста на маршрутці №466. Після закінчення Євромайдану рух маршрутного таксі №466 не було відновлено до сьогоднішнього дня. Ми живемо у великому перспективному місті, де мають прокладатись нові маршрути, впроваджуються нові маршрути, а про старі чомусь забувають…

Підтримати петицію можна за цим посиланням

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=7529

Нагадаємо, що районний сайт «Дарниця.org» свого часу висвітлював перебіг подій із відновлення роботи маршруток №466 та №515.