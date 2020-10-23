Партии как обязательный атрибут для избрания?

В этом году местные выборы отличаются от предыдущих. Вы наверное уже знаете, что если кандидат "не прибился" к партии, то и шансов даже зарегистрироваться как независимому от всех у него нет. А что если кандидат еще с домайданных времён в районе вёл активную гражданскую деятельность, порой ставая поперек горла одним миром мазаным и оппозиционерам, и пролоббистским партиям и структурам?

Позвольте Вам представить человека, который уже в 2013-м году без мандата смог заставить монолитную вертикаль власти обеспечить свободный доступ на территорию коммунальных учреждений Киева. Его имя Богдан Назаренко, на нашем портале он периодически ведёт свой авторский блог и помимо всего является главой Общественного совета при КГГА.

Как стало известно, на выборы человек-дарничанин Богдан Назаренко идёт от партии "Наш Край". Честно, мы не знаем какой надо ставить правильный номер, но если вы за дарничан, значит голусуйте за людей, а не за партии.