Небезпечна «Енергія»

У «Темі дня» говоримо про небезпеку викидів у повітря від сміттєспалювального заводу «Енергія», який минулого року перейшов у комунальну власність. Як громадськість і фахівці мають контролювати роботу підприємства, щоб убезпечити дарничан? Громадська рада при КМДА створила робочу групу, яка має з’ясувати, чи шкідливі викиди заводу «Енергія». Це реакція на скарги киян щодо моторошного запаху на Лівому березі, зокрема в Дарницькому районі.

У КМДА натомість вважають, що ситуація під контролем.

Програма «Тема дня» від 24 вересня 2019 року.