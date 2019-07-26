Прибирання островів

До Міжнародного Дня Дніпра в Києві пройшла масштабна і яскрава Акція «Прибери заповідний острів»

На воду столичної акваторії вийшли десятки яхт, катерів, човнів, щоб взяти участь у прибиранні столичних островів від сміття.

Всі 34 Київські острови входять до регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови": Муромець, Лопуховий, Долобецький, Веніціанський, Труханів, Жуків, Ольжин, Великий, Малий, Дикий, а також острова без назви. Його заснували в 2004 році. Але до сих пір острова не мають визначених територій, фінансування і адміністрації. Вони, по суті, є заповідними «безпритульними» і тому потопають у смітті - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

На наших очах берега Дніпра в місцях масового відпочинку людей перетворюють на несанкціоновані звалища. Це стосується і наших островів. Якщо прибережну територію хоч якось прибирають, то «руки» комунальних служб за мізерного фінансування не дістають до островів.

Природоохоронна громадськість не хоче миритися з таким станом справ і тому дана акція проводиться вже десятий рік поспіль. За цей час з островів було вивезено десятки тонн сміття, встановлені сотні інформаційних табличок, які закликають дотримуватися чистоти, громадськими працівниками постійно проводиться роз'яснювальна робота серед відвідувачів островів.

Акція життєва необхідна островам, адже вони мають серйозне значення для всієї еко системи Дніпра. Так само не можна переоцінити їх значення для міста і киян. Острова – це «блакитні легені» столиці - говорить директор ВМСФК «Видубицький» Володимир Стріла - Наші старання не проходять даром. Сміття стає менше, а значить, підвищується громадянська відповідальність у відпочиваючих. Якщо три роки тому ми з одного острова вивозили до 4 тонн сміття, то сьогодні менше двох тонн.

В акції взяли участь діячі мистецтв, депутати, чиновники, представники різних громадських організацій. Радує, що на прибирання виходять цілими сім'ями. Адже саме з молоду потрібно виховувати любов до рідної природи.

Дивує відношення деяких громадян до навколишнього середовища. Їм здається, що достатньо прикопати на острові сміття й проблема вирішена… Вони не розуміють, що цей пластик буде століттями розпадатися на мікрочастинки отруюючі все навколо себе. Це дуже небезпечно, як для відпочиваючих так і до природи – каже заступник генерального директора КП «Плесо» Олександра Борисова.

Сьогодні йде своєрідна війна людини з побутовим і виробничим сміттям. І, на жаль, в цій сутичці сміття перемагає. У нас усі заповідні території разом узяті займають близько 9% від території країни, а звалища більше 11% ... В Україні 6 тисяч офіційних звалищ, на яких сьогодні накопичилося понад 12,5 млрд тонн відходів. Щоб більш наочно уявити собі цю масу сміття - це гора з основою 20 кілометрів і висотою в 10 кілометрів. Еверест зі сміття! За неофіційними даними це тільки мала частина «айсберга». Так як неофіційних звалищ в країні понад 35 тисяч. Вони займають приблизно 14 тисяч квадратних кілометрів, це більше, ніж Закарпатська область.

Щоб не задихнуться в горах сміття потрібно на державному рівні впроваджувати ефективні методи щодо його безпечної переробки. Весь світ від цього отримує користь, як для енергетики, так і для навколишнього середовища!

Проблема очевидна, і її треба вирішувати ще «вчора». Острови - це сімейний відпочинок. І якщо не пропагувати цивілізоване, дбайливе ставлення до природи, то вони потонуть в смітті ... – кажуть в Адвокатському об'єднанні «Екобезпека» - Громадськість пропонує на кожному столичному острові встановити контейнери для збору сміття. Біля них повинні бути пластикові пакети, щоб відпочиваючі могли «завантажити» залишки після відпочинку. Так само необхідно встановити таблички які пропагують чистоту на островах та закликають вивозити відходи з собою. Дуже хочеться вірити, що завдяки цій Акції, про проблему островів почують чиновники і підійдуть до її вирішення комплексно.

А поки природоохоронна громадськість ініціює ряд масштабних суботників на водоймах Києва.

Люди повинні відпочивати комфортно, а не спостерігати за стихійними сміттєзвалищами.

Попереду ще багато роботи. Але, є надія, що вона буде зроблена. І знову повернеться до Києва почесне звання «зелена столиця Європи». Головне не бути байдужим і внести свою посильну участь в загальну справу. Як то кажуть: «Тому хто йде підкориться дорога!» - кажуть з вірою учасники Акції «Приберемо заповідні острови».

Організаторами заходу виступили: ГО «Спілка човнярів Київщини», ВМСФК «Видубицький», ВМСФК «Фенікс»; Асоціація рибалок України; ГО «Україна Воля Життя»; ГО «Ми Українці»; Адвокатське об'єднання «Екобезпека»; Національна Екологічна Рада України; Комунальне підприємство «Плесо».

