Реформа ЖКХ провалена и требует полной перезагрузки

Нужно перестать себя обманывать. Нужно уметь признавать ошибки. Без этих двух основных постулатов, реформы нельзя совершить.

Нужно признать, что так и не удалось создать институт ответственного собственника. Что массовое объединение жильцов в ОСМД не дает результата. Если даже в Киеве, где КМДА выделяет ежегодно от 100 до 150 миллионов гривен нс 70/30 в программе приняло участие всего 350 ОСМД (и некоторые из них по 2, 3 и даже 4 раза) а 1200 объединений даже не подавали документы.

Государство так и не смогло решить для себя главный вопрос в управлении жилыми фондом, привлечь жителей дома к его управлению. Да что говорить, цифры скажут сам за себя, в Дарницком районе в 2018 году создано 6 ОСМД.

Никогда собственник дома не пойдет создавать ОСМД, если 1,132 млрд гривен - на ремонт "на шару" от местных депутатов, и 100-150 млн - за софинансирование по проекту 70/30, и с кем тогда создавать "институт ответственного собственника"?

Да и как они будут спешить создавать, если не ОСМД каждый год приходиться преодолевать все новые и новые преграды, если это новые договора по электроэнергии в конце 2018 года с ПОНом когда десятки объединений по Украине заплатили за электроэнергию на 40% больше, то проверки гоструда в 2019 году и штрафы за консьержей на полтора миллиона гривен.

Нужно начать все заново. Пересмотреть все правила игры, и дать возможность работать просто работать. Люди которые возьмут на себя ответственность за дома которым давно пора делать капитальный ремонт, должны быть уверены, что государство их не оставит в беде с проблемами и обязательно поможет их решить.

Нужна государственная программа термомодернизации жилого фонда в которой будет предусмотрено финансирование с трёх сторон, государство 70%, ОМС 25% и собственники жилья 5%. В случае отсутствия денег, жильцы должны иметь возможность воспользоваться беспроцентным долгосрочным кредитом.

Техническая документация (техпаспорта) на все типы домов должна быть размещена в открытом доступе на сайте Минрегиона для скачивания или изготовлена за счет государственной программы.

ОСМД должны иметь возможность оформить землю под своим домом.

ОСМД должны быть освобождены на 1-2 года работы от уплаты всех налогов.