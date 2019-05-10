Олексій Коваленко: «Намагаємося утримувати високо підняту планку»

Редакція (Ред.): Після чисельних спроб нам вдалося зустрітися з Олексієм Коваленком – заступником директора новоствореного Центру публічної комунікації та інформації!

Пане Олексію, розкажіть нашим читачам коли був створений Центр публічної комунікації та інформації?

Олексій Коваленко (О.К.): Комунальне підприємство «Центр публічної комунікації та інформації» був створений наприкінці листопада 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради - депутати прийняли відповідне рішення про створення КП «Центр публічної комунікації та інформації» шляхом реорганізації КП «Вечірній Київ». На жаль, із 01 січня 2019 року припинилася друкована версія газети «Вечірній Київ». Це вимоги закону «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ». Фактично видання стало інтернет-порталом. Таким чином, інформація щодо діяльності, рішень та ініціатив міської влади, суспільно-важливих заходів, послуг та сервісів буде публікуватись на веб-порталі «Вечірнього Києва» та в газеті «Хрещатик Київ».

Ред.: Яка основна мета діяльності Центру?

О.К.: Якщо коротко - основна мета діяльності Центру: налагодження системного діалогу «влада-громада», підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності міської та районної влади, врахування громадської думки у процесах прийняття рішень, налагодження координації зі всіма органами влади для реалізації спільних завдань, надання експертно-консультативних та інформаційних послуг у сфері публічних комунікацій шляхом підвищення обізнаності киян щодо цілей, планів та змісту міських політик, інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськості, засобів масової інформації.

Як Ви зрозуміли, спектр діяльності дуже широкий. Наприклад зараз на нас покладена функція інформаційно-просвітницької кампанії «Громадського бюджету-4». Тобто ми інформували киян щодо подачі проектів, інформуємо про їх стан розгляду та продовжимо нашу роботу у контексті інформкампанії «ГБ-4» по наданню будь-якої інформаційної підтримки, безумовно, одного з найважливіших інструментів участі киян у житті і покращенні столиці України.

Ред.: Зрозуміло. Якими (окрім «ГБ-4») ще проектами займається Ваше підприємство?

О.К.: Дякую за комплімент, але підприємство, на жаль, чи на щастя - не моє (сміється). Комунальне підприємство «Центр публічної комунікації та інформації» підпорядковується Київській міській раді, підзвітне – Департаменту суспільних комунікацій КМДА, з яким, до речі, у нас дуже гарні ділові відносини. Не побоюся цього слова – навіть дружні (посміхається).

Повертаючись до інших проектів. За цей короткий час ми вже встигли провести воркшопи (які відвідало 492 представника команд «ГБ-4»), залучили до партнерства Офіс Ради Європи в Україні в рамках спільного виконання проекту «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні», організовали 4 великих заходи по ГБ-4, провели 3 майстер-класи, розмістили зовнішню рекламу та інформаційні плакати у комунальних закладах, комунальному транспорті, на радіо і телебаченні, встановили 13 інформаційних орендованих стендів ЦПКІ в районних ЦНАПах, постійно організовуємо і проводимо «круглі столи», семінари, майстер-класи, тренінги, воркшопи, стретегічні сесії, консультації, обговорення та інші заходи.

Ред.: Як Ви все встигаєте?

О.К.: Хочеться окремо згадати про наш дружній колектив: у штаті працюють професійні фахівці: аналітики, які систематизують отриману інформацію, спеціаліст по роботі із соціальними мережами та координатори районів, котрі більше часу проводять так би мовити на місцях і в «полях»: інформують мешканців про міські політики, отримують зворотній зв’язок, доносять думки громадськості щодо тих чи інших нововведень влади, безпосередньо владі (вибачте за тавтологію). Але це дуже дієвий інструмент, який дозволяє швидко зрозуміти позицію та відслідкувати загальний настрій громади і врахувати думку громади під час вироблення рішень та вдосконалення міських політик. Ми постійно повинні тримати «руку на пульсі» - відчувати «сердебиття громадського настрою». Окрім того, координатори на місцях тримають зв’язок з районними підрозділами, активістами, ОСН, ОСББ, громадськими організаціями та іншими.

Ред.: Ви нагадуєте своєрідний «комунікаційний генератор»! Можливо, у Вас плануються якісь особливі заходи?

О.К.: Звісно! З масштабних заходів – Фестиваль Громадського бюджету (ГБ Фест), який відбудеться 18 травня 2019 року в парку Шевченка. Обіцяю – це буде грандіозний за розмахом і якісний за наповненням захід із купою приємних сюрпризів. Тож запрошую читачів відвідати наш захід!

Ред.: Кілька слів про плани на майбутнє?

О.К.: Намагаємося утримувати високо підняту планку і надалі налагоджувати системний діалог «влада-громада» і постійно підвищувати рівень відкритості та прозорості діяльності міської влади.

Ми завжди на зв’язку і будемо раді Вам допомогти! Наш консультаційний офіс знаходиться на 2-му поверсі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36). Якщо у вас виникнуть будь-які питання - приходьте, поспілкуємось. І навіть якщо питань немає, все одно приходьте – будемо раді вас бачити!

Комунікуємо!