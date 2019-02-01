«Не слабка стать: курси самооборони для жінок» - проект, який у Дарницькому та Голосіївському районах міста Києва реалізує Благодійна організація "Благодійний фонд "Безпечна Дарниця" за підтримки Police Training Assistance Project - PTAP.

Метою проекту є навчання жінок елементам самооборони, ефективній стратегії поведінки у кризових ситуаціях, правильно оцінювати ситуацію та мобілізуватися, зберігати рівновагу та належно реагувати в стресових умовах, для мінімізації загрози здоров’ю та життю у повсякденному житті.

Протягом трьох місяців жінки мають можливість безкоштовно практично відпрацювати фізичні навички самооборони від інструкторів патрульної поліції, пропрацювати з психологом та прослухати лекційні заняття про перевищення меж необхідної самооборони для розуміння наслідків та алгоритму дій, якщо правопорушення сталося.

Заняття проводяться:

Голосіївський район (щосереди о 18.30 за адресою: вул. Васильківська, 27, біля станції метро «Васильківська»).

Дарницький район (щочетверга о 18.30 за адресою: вул. О. Кошиця, 3а).

Важливо знати, якщо Ви потрапили у ситуацію насильства в сім`ї необхідно:

- Викликати поліцію за номером 102, написати заяву про вчинення насильства, при цьому поліцією обов`язково має бути складено протокол про факт насильства в сім’ї та постанову

(направлення) про призначення експертизи;

- Постраждала особа з направленням і документом, який посвідчує особу відвідує установу, яка проводить судово-медичну експертизу.

За результатами експертизи видається експертний висновок

( безкоштовно).

- Якщо у висновку судово-медичної експертизи встановлено, що внаслідок насильства в сім`ї особа отримала тілесні ушкодження органом внутрішніх справ порушується кримінальна справа;

- У випадку, якщо від насильства постраждали діти, зверніться також до Служби у справах дітей;

- У разі не реагування поліції на вашу заяву зверніться до прокуратури.

По всім питанням щодо ситуацій домашнього насильства телефонуйте за наступними номерами:

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства

0-800-500-335 зі стаціонарних телефонів (безкоштовно)

386 – короткий номер з мобільного

Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103

Єдиний багатоканальний телефонний номер Міністерства юстиції України 044 364 23 93