Запрошуємо на благодійний концерт, присвячений 80-й річниці від дня народження Володимира Висоцького

23 січня 2019 року ГО «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», спільно з Громадською радою при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації під егідою Дарницької районною в місті Києві державної адміністрації, організовує і проводить благодійний концерт «Ни единою буквой не лгу», присвячений річниці з дня народження видатного барда. Цей захід завершує цикл концертів і творчих зустрічей, присвячених 80-й річниці від дня народження Володимира Висоцького, які проходили протягом всього 2018 року.

Автором концепції концерту і виконавцем пісень Володимира Семеновича є голова ГО ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», голова Громадської ради при Фонді соціального страхування України, бард, дарничанин Володимир Петровський.

В програмі концерту широко представлені як популярні, так і маловідомі пісні Володимира Висоцького, які є знаковими для його творчості: «Баллада о борьбе», «Баллада о детстве», «Райские яблоки», «Правда и ложь», а також багато інших.

Володимир Петровський є знаним як в Україні, так і за її межами виконавцем українських народних пісень і романсів, а також бардівської пісні. Окреме місце в його репертуарі займає творчість Володимира Висоцького, поета, актора, виконавця власних пісень з глибоким українським (київським) корінням, дослідженням та популяризацією якої Володимир Борисович займається вже близько 40 років. Неповторний голос, своєрідна манера виконання, а також багатогранність і різноманітність репертуару зроблять цей концерт справді незабутнім для всіх присутніх.

Кошти, отримані в результаті проведення благодійного концерту, планується використати на придбання обладнання та спеціалізованих програм, необхідних для навчання людей з вадами зору (незрячих) основам побутової життєдіяльності засобами ІТ технологій.

Концерт відбудеться за адресою; м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, Актова зала 23 січня 2019 року. Початок о 18:00.

Запрошуємо всіх бажаючих бути гостями нашого заходу!