Дарницький Ревізор: «MAFIA» на Срібнокільській
«Дарницький ревізор» – наш таємний відвідувач різних закладів Дарницького району, який за підсумками візиту виставляє оцінки від 1 до 5 балів по наступним критеріям:
1. Приміщення
2. Меню
3. Ціни
4. Обслуговування
5. Зручності
Максимальна кількість балів – 25, мінімальна – 0. Поїхали!
1. Приміщення: ресторан «MAFIA» знаходиться у ТРЦ «InSilver» по вул. Срібнокільська, 3г. Розташування зручне – поруч метро «Позняки» та кінцева зупинка трамваю №8.
Інтер’єр цікавий та оригінальний. Тим не менш з яскраво вираженим відтінком пафосу і, так би мовити «підробленого розкошу».
Вбиральні чисті
2. Меню: італійська та японська кухні. Алкоголь у наявності.
Піца смачна і ситна, її вистачить на трьох аби наїстися досхочу.
3. Ціни: Фірмова метрова піца коштує близько 300грн. До страви пропонується приємний бонус: вино, пиво або холодний чай у подарунок. Обирати вино не радимо – даний напій не можна назвати вином – схоже на найдешевший палений шмурдяк. Краще обрати пиво або чай. В цілому ціни вищі за середні.
4. Обслуговування: звичайне, нарікань немає.
5. Зручності: особливі зручності відсутні.
Підсумки:
1. Інтер’єр - 4
2. Меню - 4
3. Ціни - 3
4. Обслуговування - 4
5. Зручності – 3
Всього 18 балів із 25
Добре! Ресторан MAFIA підходить для сімейного відпочинку, невеликих компаній та бізнес-зустрічей. Із мінусів пафосний дизайн і завеликі ціни, з плюсів – просторі приміщення та чистота.
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