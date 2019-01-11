Дарницький Ревізор: «MAFIA» на Срібнокільській

«Дарницький ревізор» – наш таємний відвідувач різних закладів Дарницького району, який за підсумками візиту виставляє оцінки від 1 до 5 балів по наступним критеріям:

1. Приміщення

2. Меню

3. Ціни

4. Обслуговування

5. Зручності

Максимальна кількість балів – 25, мінімальна – 0. Поїхали!

1. Приміщення: ресторан «MAFIA» знаходиться у ТРЦ «InSilver» по вул. Срібнокільська, 3г. Розташування зручне – поруч метро «Позняки» та кінцева зупинка трамваю №8.

Інтер’єр цікавий та оригінальний. Тим не менш з яскраво вираженим відтінком пафосу і, так би мовити «підробленого розкошу».

Вбиральні чисті

2. Меню: італійська та японська кухні. Алкоголь у наявності.

Піца смачна і ситна, її вистачить на трьох аби наїстися досхочу.

3. Ціни: Фірмова метрова піца коштує близько 300грн. До страви пропонується приємний бонус: вино, пиво або холодний чай у подарунок. Обирати вино не радимо – даний напій не можна назвати вином – схоже на найдешевший палений шмурдяк. Краще обрати пиво або чай. В цілому ціни вищі за середні.



4. Обслуговування: звичайне, нарікань немає.

5. Зручності: особливі зручності відсутні.

Підсумки:

1. Інтер’єр - 4

2. Меню - 4

3. Ціни - 3

4. Обслуговування - 4

5. Зручності – 3

Всього 18 балів із 25

Добре! Ресторан MAFIA підходить для сімейного відпочинку, невеликих компаній та бізнес-зустрічей. Із мінусів пафосний дизайн і завеликі ціни, з плюсів – просторі приміщення та чистота.