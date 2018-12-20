Як не зіпсувати здоров'я і святковий стіл неякісним продуктом та поради при виборі червоної і чорної ікри

Крім вищого ніякого іншого сорту для риби не існує!

Незважаючи на широкий вибір, представлений на наших прилавках, купити якісну, свіжу рибу - велика проблема. Щоб впоратися з нею і не принести з магазину в сім'ю неякісний рибний продукт, ми повинні знати на які хитрощі йдуть продавці та постачальники риби, щоб збути нам небезпечний для нашого здоров'я товар...

Рибна промисловість не стоїть на місці. Фактично сучасні технології дозволяють виростити в штучних умовах, будь-який вид риби або молюсків. Чим вона відрізняється від риби, що живе в дикій природі? Це все одно, що порівнювати роздуту хімікатами курча бройлера і курочку вирощену на бабусиному подвір'ї. Так і з рибою.

Чого нам варто побоюватися, і що слід знати, вибираючи рибу?

- На риб'ячих фермах рибу напихають кормами з барвниками і стимуляторами росту, а так само щоб вона не хворіла, їй дають антибіотики, на рибопереробних підприємствах її заморожують застосовуючи небезпечні поліфосфати або коптять хімічним шкідливим рідким димом, в магазинах відверту тухлятину видають за свіжий продукт ... Що і говорити, купити сьогодні якісну свіжу рибу - велика проблема, і впоратися з нею може лише той, хто знайомий з прийомами виробників і продавців. Необхідно пам'ятати, що риба «другої свіжості» небезпечна для здоров'я Вас і Ваших родин! - попереджають в Асоціації рибалок України.

Супермаркет - закрита територія для перевірки якості.

Асоціація рибалок України б'є на сполох, щоб провести перевірку якості товарів, що продаються в супермаркеті державним контролюючим органам необхідно за два тижні повідомити керівництво торгової мережі про плановану перевірку. Мало того, потрібно вказати крім числа і часу коли пройде перевірка, а й мету, тобто, який товар перевіряючі органи будуть перевіряти і на що...

- Ясна річ, що такі перевірки перетворюються на фарс. Що можна виявити, якщо інспектор повинен чітко в запиті вказати коли, у скільки і що він буде перевіряти. Недобросовісним продавцям такими нормами значно полегшили "роботу", - говорить глава Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - Здавалося б ринки і базари, ось де «розсадник» торгівлі неякісним товаром... Але виявляється, що пальму першості в поширенні неякісного, простроченого, а то й відверто «лівого» товару сьогодні тримають великі торгові мережі, на увазі складності їх перевірки. Базари відкриті для перевірок інспекторів в будь-який час «дня і ночі». І тому все рідше можна виявити на них товар без документів. Інша справа супермаркети ... Весь нелегал переїхав в них...

Поговоримо про рибний прилавок. Супермаркет є безвідходним виробництвом. Якщо Ви запитаєте у керівництва скільки рибної продукції їм доводиться списувати, адже не можна забувати, що риба - швидкопсувний продукт. Те у відповідь отримаєте тільки посмішку. У супермаркеті риба не псується, риба в будь-якому вигляді не пропадає... Напевно в цих торгових гігантах створена для неї особлива, так би мовити «небачена, теплична» обстановка для її зберігання.

Спробуємо простежити шлях риби на прилавку супермаркету. Для наочності візьмемо живу рибу, яка постачається разом із рибоводних господарств. Для поставки в магазин потрібно мінімум документів - Накладна, Сертифікат якості (який виписує сам виробник на свій товар) і Ветеринарне Свідоцтво (яке найчастіше відсутня, так як постачальником є перекупник, а не виробник). Це все папірці, які «нічого не варті». В основному всі перекупники-постачальники це якісь ПП з єдиним податком. Поки риба від фермера дійде до магазину, вона проходить, часом, не одні руки перекупників. Тому ще на етапі поставки живої риби в магазин немає ніякої гарантії, що вона здорова. А про легальність її походження і говорити не доводиться.

Так само необхідно звернути увагу на те, що якщо запустити в акваріум супермаркету хвору рибу, то цей акваріум, щоб знезаразити потрібно, вичищати хлоркою і іншими сильнодіючими речовинами. На жаль цього не робиться і тому, запускаючи в «брудний» акваріум здорову рибу, вона тут же починає хворіти. Що ми часом і бачимо. Риба плаває в струпах, з відпалою лускою, покрита наростами ...

Якщо рибу не купили в живому вигляді, і вона заснула, то її, як охолоджений рибний продукт викладають в льоду на прилавок.

Охолоджена риба починає шукати свого покупця на прилавку з білосніжним льодом. Але якщо вона його не знайшла і у неї потемніли очі і зябра, з'явилися запах і слиз, відшаровується луска, то продавець його реанімує і все одно намагатиметься збути. Рибку, що погано пахне промиють марганцівкою, приберуть слиз, відріжуть голову і знову викладуть на прилавок. Якщо в такому вигляді її знову ніхто не купить, тушку заморозять або розріжуть на стейки і загорнуть в плівку. Але якщо він і в такому вигляді не знайде свого покупця, то зіпсований делікатес віддають у відділ кулінарії, де його гарненько замаринують, поллють соусом і підсмажать. А можуть просто пустити на фарш ... І це не дивлячись на те, що риба швидкопсувний продукт. Білки, амінокислоти і мінерали що знаходяться в рибі дуже корисні організму людини. Але мова йде про якісну, свіжу рибу. Неякісний риб'ячий продукт може бути смертельно небезпечний!

- Інший варіант на який йдуть недоброякісні продавці - перетворити «лежалу» рибу в підкопчене філе, - говорить фахівець з переробки продуктів харчування, доктор наук, член Асоціації рибалок України Сергій Мартинюк - Засолка і копчення взагалі улюблений спосіб приховати дефекти риби. Спеціальний харчовий барвник «під лосось» зробить філе яскравим і свіжим, а аромат рідкого диму, в який занурюють рибу, заб'є будь-який запах тухлятини і забезпечить продукт ароматом копчення. Щоб не нарватися на подібний товар, в рибному відділі варто бути дуже уважним.

- Мені лікарі призначили медичну дієту, в меню якої входять страви з риби. Тому я дуже щільно знайомий з рибним асортиментом - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - І щоб Ви думали? Я зіткнувся з проблемою вибору якісного рибного продукту на полицях супермаркетів. Здається пропозицій багато, а нормального продукту «днем з вогнем не знайти». Адже якість понад усе. І тому тільки на нього потрібно орієнтуватися при виборі риби, а не на дату, коли вона була упакована. Але не варто забувати і про цінники. Якщо є додаткова наклейка, краще її відірвати і прочитати інформацію, викладену на найпершому ціннику. Не забувайте, що існує безліч способів обману покупця. Роблять все, аби продати свою продукцію: штучно освіжають її, підфарбовують або взагалі видають за інший вид риби. А якщо побачите рибу, яку продають за акцією, то це означає, що її, швидше за все, просто хочуть швидше «спихнути». Будьте обережні.

Ще раз хочеться відзначити: намагайтеся купувати рибу тільки в тих місцях, де постійно здійснюється контроль над її якістю. На стихійних ринках у приватників купити свіжу рибу легше, але гарантії, що вона здорова і виловлена в екологічно чистому водоймі немає.

Чим хворі риби в акваріумах супермаркетів?

Звідки в акваріумах супермаркетів з'являються хвора риба? Спочатку кілька слів потрібно сказати про ветеринарний контроль (за чистотою акваріумів, якістю води). Він відсутній повністю в супермаркетах.

Дану хвороба дуже складно "вивести" з зараженого акваріума. Його, в прямому слові, випалюють різними препаратами, і це триває тривалий час. З "наскоку" цю хворобу з резервуара не прибрати.

Друга причина чому ми майже в кожному супермаркеті бачимо заражену цією недугою рибу: при її ловлі на рибницькій фермі вона отримує травми. А потрапляючи в заражений акваріум через ранки нанесені сітками моментально заражається.

Вплив на людський організм даної хвороби мало вивчено. Споживати таку рибу можна тільки після тривалій термічній обробці.

Але не маловажений і естетичний фактор. Не дуже приємно в продуктовому магазині бачити в акваріумах напіврозкладену заживо рибу.

ДОВІДКА

Сапролегніоз

Сапролегніоз, або дерматомікоз (лат. Saprolegniosis) це захворювання риб грибкового походження, яке вражає зябра, плавники і шкірний покрив. Сапролегніоз почав поширюватися з часів появи ставкового і акваріумного виробництва. Завдає шкоди дорослим рибам, ікрі, малька, аж до їх загибелі. Неправильні умови утримання риб (тіснота, відсутність постійної гігієни, поганий корм) провокують розвиток грибка.

симптоми

Промені плавців склеюються, коротшають і руйнуються. Тіло риби покривається наростами, схожим на мох грибком, луску відпадає, утворюються виразки.

Нездорова риба перестає приймати їжу, стає млявою, лежить на грунті.

Відбувається помутніння очей, з утворенням більма. На останніх стадіях хвороби найчастіше спостерігається викривлення хребта.

Збудниками хвороби є плісняві хвороботворні грибки роду Achlya і Saprolegnia, які поширені в водоймах. На хворих рибок найчастіше виявляють спори грибів S. parasitica, S. mixta, S. ferax і A. flagellata. Гриби складаються з гіф, на закінченнях яких є зооспорангії зі спорами. Сапролегніоз вражає як промислових, так і акваріумних риб, несе небезпеку для ікри і молодняка. Хвороба проявляється незалежно від пори року, якщо риба отримує травми, голодує. У разі забруднення резервуара, погіршення гідрохімічних показників води хвороба ускладнюється. У разі зараження в 90% випадків риба гине.

Переносниками грибка є хворі рибки, які перебували в зараженій воді, де були розкладені і заражені трупи водних мешканців. Грибки сапролегнія розростаються на уражених тканинах організму риби, викликаючи запалення і відмирання шкіри, зябер і мускулатури. На тілі утворюються виразки, на останній стадії захворювання рибка вмирає. Інкубаційний період залежить від температури водного середовища. На шкірному покриві, на плавниках і зябрах хворих риб, на ікрі спостерігаються грибкові розростання, схожі на наліт у вигляді білої вати. Це гіфи, які потрапляють під м'язи і в усередину організму.

На ділянках тіла, де розростаються суперечки, утворюються осередки. У цих місцях луска наїжачує, з'являються вогнищеві крововиливи і відмирання тканин. Виразки утворюються, коли тканини відторгаються від організму. В зябрах відмирають пелюстки. Сапролегніоз як діагноз ставиться після опису клінічної картини, і після виявлення грибків під мікроскопом. З шкіри і зябер потрібно взяти зіскрібки, які досліджують в лабораторії.

Список лікарських препаратів, якими лікують Сапролегніоз: Антіпар, Актімет, Бициллин-5, Метиленовий синій, Міді сульфат, Риванол, Малахітовий зелений, Діамантовий зелений, Перманганат калію, Куховарська сіль, Хинин, Стрептоцид, Ніфурпірінол, Сульфадіазин,. Імпортні препарати для лікування: Sera Mycopur, Tetra GENERAL TONIC PLUS, AQUARIUM PHARMACEUTICALS FUNGUS CURE, Sera ECTOPUR, Tetra MEDICA FUNGI STOP.

Всі препарати повинні бути внесені в акваріум, і використані згідно з інструкцією.

Закинути вудку в акваріум!

Звичайно, якщо ви не женіться за «заморськими» делікатесами, то найкраще купувати живу рибу, яка плаває в акваріумах супермаркетів. В основному це рідні нашому слуху: карась, короп, товстолобик, білий амур. Але є і щука, форель, стерлядь. Зазвичай вони штучно вирощені на місцевих фермерських рибних господарствах.

- Не треба проходити повз нашої вітчизняної риби, яка вирощена в ставкових господарствах або виловлена в наших річках і морях. Вона смачна і корисна, - каже Олександр Чистяков - Хоча з вибором її теж потрібно бути уважним, так як можливо вона виловлена незаконно браконьєрами і не пройшла належний ветеринарний контроль якості. Тому перед покупкою бажано попросити документи і дізнатися про її походження і чи безпечна вона. На відміну від стихійних ринків, у великих супермаркетах риба на прилавку повинна мати всі документи. Справа в тому, що дуже багато риби заражено гельмінтами, особливо це стосується річкової риби.

Пам'ятайте! Навколишнє середовище річкових риб давно вже бажає кращого. У річки потрапляють промислові і побутові стоки. А, як відомо в нездоровому середовищу важко вирости здоровому організму. Вчені стверджують, що річкова риба схильна до багатьох хвороб, в тому числі заражена і паразитами. Тому річкову рибу краще самому не солити, оскільки сіль не вб'є можливих паразитів. Умертвити невидимі оку личинки може тільки тривале замороження (при температурі -20 градусів протягом 6-8 діб). Річкову або озерну рибу необхідно готувати, дотримуючись ретельну термообробку. Тому виловлюй живу рибку зі ставка або акваріума в супермаркеті і смаж, вари, запікай або готуй її на пару. А ось робити суші, роли, тартар и інші страви з сирої риби смертельно небезпечно. Лікарі, які стикалися з епісторхозом (так по-науковому називається поразки риби гельмінтами) і знають сумну статистику в даній області, давно обходять стороною суші-бари.

Що купуєте?

Риба не може бути першого або другого сорту. Рибний продукт повинен бути тільки свіжий! Класифікація риби на нашому прилавку виглядає так: риба жива; риба охолоджена; риба свіжоморожена; заморожена риба і продукт зроблений з риби (копчення, консерви).

- Асортимент охолодженої риби набагато ширший, ніж свіжою. Охолоджена риба несе значно більше користі для здоров'я людини, ніж заморожена. Термін зберігання охолодженої риби в холодильнику магазину при температурі 0-2 ° С обмежений, як правило, 3-5 днями (та й то лише при дотриманні всіх необхідних для цього умов); в домашніх умовах її краще приготувати протягом 24 годин після покупки - кажуть експерти Асоціації рибалок України - При виборі слід звернути увагу на те, що її блискуча луска повинна щільно прилягати до тіла, м'ясо повинно бути пружним і при натисканні на нього пальцем, ямка повинна відразу розпрямлятися, у риби повинні бути світло-червоні зябра і яскраві, блискучі очі з чорними зіницями і прозорою рогівкою. Але, якщо очі у рибини потьмяніли і впали, від тушки виходить навіть найменший душок, а зябра стали майже чорними, луска відстає, такий продукт краще не купувати. Якщо ж продукт нарізаний на шматки або продається у вигляді філе, треба дивитися на якість м'яса - воно повинно мати здоровий і соковитий зовнішній вигляд, не варто брати обвітрені і потемнілі по краях шматочки.

- При виборі охолодженої риби потрібно розбиратися в її видах, інакше можна отримати фальсифікат. Не всі види риб можуть за технічними можливостями потрапити до нас на прилавок в охолодженому вигляді. В основному охолодженими продають штучно вирощений продукт: норвезького лосося, форель, дораду, сибаса - і це нормально. Їх везуть до нас в такому вигляді - продовжують експерти Асоціації - Якщо ж на прилавку з'являється охолоджена промислова риба (далекосхідний лосось, горбуша, тріска, зубатка, палтус, навага та ін.), Велика ймовірність того, що напередодні її просто розморозили. Справа в тому, що на сучасних риболовецьких траулерах улов піддають глибокому заморожуванню прямо на кораблях і в такому вигляді везуть в вагонах з холодильниками. Але охолоджена риба дорожче мороженої. І тому в гонитві за прибутком продавці йдуть на хитрість, розморожуючи рибу. Але при цьому в м'ясі риби починаються незворотні процеси. Тому промислову рибу безпечніше і дешевше купити замороженої.

Скільки риби в рибі? ..

Риба - джерело білка, безлічі вітамінів і мінералів, які губляться при неправильному зберіганні і заморожуванні. Вибрати ж якісний заморожений рибний продукт ще складніше, ніж з покупкою живої або охолодженої риби. Оскільки понюхати і помацати заледенілий продукт неможливо, доведеться орієнтуватися виключно на його зовнішні ознаки. Якщо лід на заморожений рибі відсутній - це погано (риба сильно висушується і буде несмачною, схожою на вату), але якщо його дуже багато - це теж недобре. По-перше, доведеться платити за воду, по-друге, велика кількість снігу і льоду в упаковці говорить про повторну заморозку продукту.

- Існує кілька видів заморозки. Шокова (суха) заморозка – це швидке заморожування при низьких температурах, завдяки чому риба зберігає структуру і корисні властивості. Плюсом замороженої риби є можливість тривалого зберігання (якщо, звичайно, вона була заморожена свіжою) і той факт, що при низьких температурах гинуть багато бактерії. При вологому заморожуванні риба огортається в крижану глазур - шар льоду, який в нормі становить 5-6% від загальної маси покупки, - попереджає Сергій Мартинюк - Якщо ж перед нами брила льоду, в якій тільки вгадується тушка риби, то значить, виробник щось «нахімічив». Сучасні технології дозволяють творити з замороженою рибою справжні чудеса. Наприклад, шматок риби спочатку дроблять голками, потім діряве філе опускають в хімічний розчин поліфосфатів (вони допомагають утримувати воду), а потім щедро поливають водою і відправляють в морозилку. В результаті з 200 г чистого філе виходить 500-600 г замороженого. Особливо легко розпізнати заморожене філе, напхане хімікатами: як правило, такий продукт має ідеально гладку, білу поверхню. Купувати такий продукт не тільки прикро з погляду на обман, але і небезпечно, адже поліфосфати викликають набряки і серйозні хвороби серця.

Морожена риба цілком може мати крижану глазур, яка захищає її від втрати вологи. Але ось її товщина по санітарним нормам чітко обмежена. Наприклад, маса льодової глазурі на рибі не може перевищувати 5% від її ваги нетто, на креветках та інших морепродуктах - 6% маси нетто, на філе риби - до 14%.

До речі, за правилами, виробник зобов'язаний вказати на упаковці точну вагу риби або морепродукту без льодової глазурі.

Копчені шкідливості і смаколики

На прилавках наших магазинів великий відсоток продукції «кустарного» виробництва. Особливо це стосується солоної або копченої риби.

Переробкою риби займаються тисячі дрібних приватників, і далеко не завжди виробництво відбувається з дотриманням норм санітарної безпеки. Тому краще всього купувати солону рибу цілою: це ознака того, що використовувався свіжий примірник. Бажано, щоб рибка лежала в упаковці виробника і була зроблена по ГОСТу. Останнє має гарантувати, що замість ніжного «слабо соленого» оселедця або сьомги тобі не дістанеться пересолений продукт, напханий хімікатами.

Для рекламної привабливості, щоб зробити більш «яскравим і апетитним» м'ясо форелі і лосося підфарбовують ще в садкових господарствах під час росту, додаючи в корм риби барвники. Вторинне «фарбування» вони проходять в процесі засолювання або копчення, тому перед покупкою варто звернути увагу на колір м'яса. Якщо воно яскраве, значить, його точно відкоригували, і вдома такий продукт залишить червоний слід на білій серветці. Звичайно, ви заперечите, сьогодні застосовуються дуже широко харчові барвники, фактично у всіх кондитерських виробах і так далі. Але, погодьтеся краще натурального може бути тільки натуральне!

Не соромтеся перед покупкою копчену рибу понюхати. Якщо аромат копчення дуже різкий і хімічний, значить, рибу точно готували за допомогою рідкого диму. У правильно приготовленого свіжого продукту повинен бути присутнім легкий аромат копчення і приємний запах деревного диму. На жаль, рідкий дим не заборонений законом, і іноді його використовують навіть в поєднанні з натуральним копчення. Наприклад, спочатку рибу тримають над дровами, щоб надати їй трохи справжнього аромату, і потім «доготовляють» за допомогою препаратів

- Розумію, що всі ГОСТи, шкідливі добавки і емульгатори в голові не втримаєш, як і всі ознаки якості рибного продукту. Все ж хочеться застерегти Вас від вивертів, на які йдуть ділки в гонитві за миттєвим прибутком, наражаючи на небезпеку здоров'я наших сімей. І поки чиновники не будуть сумлінно виконувати свої обов'язки по контролю за якістю продуктів харчування, до цих пір ми можемо розраховувати тільки на себе і свій досвід по вибору якісного товару, - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - ЗАПАМ'ЯТАЄТЕ!!! Риба буває тільки свіжої! Все інше це рибний продукт сумнівної якості. Риба повинна бути тільки вищої якості. Рибний продукт дуже корисний для людського організму, але за умови, якщо він свіжий. Неякісний рибний продукт може бути смертельно небезпечний. Бережіть себе і свої сім'ї!

Удачі вам! І здорових, корисних, екологічно чистих продуктів харчування!

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Поради:

Пангасіус і тілапія

Фахівці не радять захоплюватися цими рибками. Пангасіус вирощують у В'єтнамі в каламутних водах Меконгу, в який свого часу американці вилили тонни отруйних речовин. Спочатку його везли до Євросоюзу, але в ряді поставок виявили в рибі важкі метали. Сьогодні вона в основному поставляється в країни СНД. У тілапії дещо інша «проблема»: її розводять в Китаї, де годують далеко не ідеальними кормами з великим відсотком хімії.

Лосось

Це зазвичай фермерський продукт, який для краси підгодовують кормами з барвниками. Сьогодні можна взяти сухий корм для риби, змішати його з будь-якою харчовою фарбою і отримати хоч синього лосося. Тому, якщо хочеш харчуватися виключно дикої рибою, шукай промислового шотландського лосося, далекосхідного або ж Мурманську сьомгу. Натуральний колір риби - сірувато-бордовий.

Консервована горбуша

Найкращі консерви роблять відразу після вилову риби, тому вибирай баночки, виготовлені на Далекому Сході, а не де-небудь в іншому місці. У складі хороших консервів «Горбуша в власному соку» можуть бути тільки риба і сіль.



Шпроти

Для приготування консервів «Шпроти в маслі» використовується кілька чи салака. Перед покупкою подивися на дату їх виготовлення. Найсмачніші робляться восени або взимку, а ось з квітня по серпень консерви готують із замороженої риби. Причиною гіркуватого присмаку шпрот може бути копчення рідким димом. Дані консерви містить канцерогени і тому часте та в великій кількості вживати їх не рекомендоване.

Слабо солоний оселедець

Найкраще купувати цільний слабо солений оселедець, приготовлений по ДЕСТу. Якщо риба продається розчиненою на шматочки, вона містить консерванти. Ідеальний склад: оселедець, сіль і спеції. Зябра у риби повинні бути чистими, без слизу, очі - зберегти прозорість. Жовті плями свідчать про те, що оселедець приготовлена з простроченої сировини або неправильно зберігався.

Пам’ятка

Як зберігати рибу після покупки

Термін зберігання залежить від способу зберігання, якості і виду риби, умови зберігання (температура, вологість) і якості пакувального матеріалу. Прісноводна риба, як правило, зберігається гірше морської.

Не плануйте зберігати свіжу (охолоджену) рибу більше трьох діб. Довше можна тільки в замороженому, в'ялена (сушеному), солоному, копченому і консервованому (рибні консерви і пресерви) вигляді.

Заморожена риба зберігається в середньому 3-4 місяці, багато що залежить від методу і швидкості заморозки.

В'ялена (сушена) риба при оптимальних умовах - 6 місяців.

На який термін зберігається солона риба залежить головним чином від концентрації солі і від температури. При низькій температурі (близько 2 градусів Цельсія) може скласти до півмісяця, а при кімнатній - пару днів.

Риба гарячого копчення зберігається зовсім недовго - не більше 3 днів. А якщо використовувалося холодне копчення, то термін може збільшитися до 3 місяців (у вакуумній упаковці).

Найкраще зберігаються рибні консерви - до трьох років залежно від виду риби, способу консервації та умов зберігання.

Термін зберігання пресервів зазвичай не перевищує 4 місяців.

Поради при виборі червоної ікри

На дворі заметіль. Розчервоніла дітвори на лижах і санках. Значить скоро Новий Рік. Холодець, салат Олів'є, мандарини і звичайно ж червона ікра - атрибути святкового столу.

Як правильно вибрати червону ікру? За різними підрахунками, до 60% червоної ікри, що продається в Україні, є контрафактною. Незважаючи на це вона має постійний попит. Червона ікра мало того, що просто смачна, це дуже цінний продукт з живильною точки зору. У ній містяться жири, вітаміни і мінерали, а також близько 30% білка, який легко засвоюється організмом і за цими ознаками перевершує багато продуктів, в тому числі і м'ясо.

Асоціація рибалок України попереджає: при покупці червоної ікри потрібнобути уважним, щоб контрафактний товар не зіпсував святкового настрою.

- Візьміть баночку в руки і потрясіть. Всередині щось булькає? Від покупки краще утриматися. Якісна зерниста червона ікра заповнює баночку щільно і без пустот. Зверніть увагу на дату упаковки ікри. Видобуток червоної ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць, значить, солили ікру морожену, або фасували вироблену раніше. У будь-якому випадку якість червоної ікри буде не на висоті - дає поради голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Натисніть на кришку банки пальцем. Вона не повинна проминатися і ні в якому разі не повинна бути роздутою. При покупці ікри в банках необхідно знайти дату виготовлення. Вибиті цифри повинні бути опуклими (заводська банка), а не втиснутими, що має викликати підозру. Етикетка повинна бути акуратно приклеєна. Контрафактну банку з червоною ікрою видає неякісна поліграфія та відсутність на етикетці докладної інформації про продукт та виробника.

Краще купувати ікру в скляній, а не металевій тарі. Прозоре скло дозволяє розглянути колір, розмір і якість зерна. Якщо ікра виглядає так, ніби покрита інеєм, вона фальшива. Крім того, скляна тара - хімічно нейтральна і в ній не відбувається процес окислення.

При покупці вагового продукту зверніть увагу на крихкість зерна. Ікринки повинні легко відділятися один від одного і не приставати до лопатки. Якщо ікра більше схожа на злиплу безформну масу, йдіть в інший магазин.

Перед покупкою обов'язково поцікавтеся у продавця, коли була відкрита ємність. В основному на вагу надходить ікра в пластикових ємностях від 0,5 до 5 кг. Це швидкопсувний продукт, після відкриття ємності термін його зберігання 24 години. Для продовження її придатності недобросовісні продавці додають в ікру емульгатори на основі формальдегідів. Корисний продукт після таких маніпуляцій може стати небезпечним для здоров'я.



Якщо купуєте ікру на вагу не в великому гіпермаркеті, врахуйте, що продавці дуже часто ставлять перед собою завдання освіжити прострочений продукт. Для цього використовують марганцівку, рослинні масла, аскорбінову кислоту, мінеральну воду. Потрібно взяти кілька ікринок і помацати їх пальцями. Якщо використовувалося масло, відчуєте, як вони будуть ковзати, помітите властивий маслу блиск.

Різкий гіркий смак може говорити про неправильне використання консервантів. Таку ікру краще не вживати. Харчова добавка Е-239 - небезпечний для здоров'я токсичний консервант уротропін. При використанні консервантів Е-200 і Е-211 продукт вважається більш безпечним. Концентрація кожного консерванту не повинна перевищувати 0,1%. Якщо в ікрі містяться смакові добавки та барвники, до неї потрібно поставитися з подвійним побоюванням, так як ці речовини в основному використовуються для того, щоб приховати всі недоліки.

Штучна ікра виготовляється, як правило, з желатину або водоростей, відрізняється сильною пружністю, і, якщо придивитися, у неї відсутня ядро - вона однотонна.

Відтінки червоної ікри безпосередньо залежать від виду риби. Найсмачніша - кетова. Колір її оранжевий з червоним проблиском, ікринки досить дрібні, плівка тонка і еластична. Якщо ікра зовсім бліда або жовта, значить, вона перезріла і втратила смак.

Друге місце у горбуші. Її ікринки оранжевого і світло-оранжевого кольору. Темно-червона ікра нерки за своєрідний смак отримала у нашого споживача «бронзу», а ось європейці, навпаки, вважають її найкращою.

Якісна червона ікра злегка пахне свіжою рибою. У штучної в якості аромату використовують оселедцеві молоки, тому підробку видає сильний рибний запах. На смак вона жорстка і дуже солона.

Якщо сумніваєтеся, яку ікру купили - справжню чи штучну, проведіть нехитрий експеримент. Киньте 2-3 ікринки в склянку з гарячою водою: штучна ікра в окропі розчиниться. Відкриту баночку тримайте в холодильнику не довше 4-5 днів. Ні в якому разі не ставте в морозильник, інакше зерна полопаються і перетворяться в пюре.

Якісна хороша ікра має однорідний колір та не пересолена. Ікринки не повинні бути злиплими, засохлими і без оболонки.

Слід вибирати ікру першого сорту. Це гарантія того, що в банку ікра тільки одного виду риби, все ікринки приблизно однакового діаметра, без пошкоджень і пружні. Кількість солі не повинно перевищувати 4-6%.

Ідеальні умови зберігання - від мінус 2 до мінус 6 градусів. Щоб зменшити висихання ікри, тримайте її завжди в закритій ємності. Також можна налити тонкий шар рослинного масла для посилення захисту.

Різниця в ціні різних видів ікри пояснюється не відмінністю їх поживних і смакових властивостей (вони приблизно однакові), а складністю видобутку. Наприклад, чорна ікра дорожча за червону тільки через те, що її в природі менше. Осетрові важче видобуваються, ікру вони можуть давати, тільки коли досягають 10-річного віку. А золотиста царська ікра (має янтарний колір) видобувається з осетрових старше 60 років.

Види риб'ячої ікри

Види риб'ячої ікри Породи риб За способом обробки сирцю Чорна Осетрові: осетер, білуга, севрюга, стерлядь, калуга, шип Зерниста, паюсная, ястична Червона Лососеві: кета, горбуша, чавича, кижуч, нерка Зерниста Рожева Сиг, ряпушка, минтай Зерниста Жовта Щука, судак, вобла, тарань, кефаль, лобан, лящ, а також тріскові, оселедцеві, океанічні і інші. Ястичная, пробойная (для щуки)

Штучна ікра

Виготовляється, як правило, з желатину або водоростей) відрізняється сильною пружністю і, якщо придивитися, у неї відсутнє ядро - вона однотонна. Можете провести тест - штучні ікринки в киплячій воді розчиняться.

Поради при виборі черної ікри

Загальновідомо, що ікра риб - смачний, цінний і корисний продукт. При цьому досить дефіцитний і дорогий. Дорожнеча ікри криється, в першу чергу, в тому, що ікра, за великим рахунком, взагалі не повинна потрапляти до нас на стіл, - адже вона - основа продовження роду риби. З цієї причини щорічно вводяться сезонні заборони на промисловий і любительський лов риби в період їх нересту. Для того, щоб поповнити наш раціон харчування риб'ячої ікрою, створені і працюють рибницькі господарства (осетрові, лососеві). До того ж не варто забувати, що осетрові види риби знаходяться в Червоній Книзі України та їх вилов категорично заборонено. 100% риби осетрових видів виловленої в дикій природі - браконьєрського походження!

На сьогоднішній день у всьому світі семимильними кроками розвивається осетрівництво, важко назвати країну, де не розводять цю рибу. З кожним роком ікри стає все більше, але ціна на неї не падає. В чому справа?. І як йдуть справи з виробництвом і реалізацією ікри на Україні? Давайте розбиратися...

Чорна ікра - вишуканий делікатес, прикраса будь-якого столу, смак розкоші і символ благополуччя! Асоціація рибалок України спробує розповісти Вам про чорну ікру, як вона виробляється, чим корисна і як вибрати по-справжньому якісний і корисний продукт, що стоїть своїх грошей.

Так само наведемо деякі дані про реальний ринок України, надавши правдиву і достовірну інформацію. Сподіваємося, що після прочитання даного матеріалу, кожен з Вас, стане невеликим ікорним фахівцем і зможе при покупці чорної ікри в будь-якій точці світу вибрати лише тільки по-справжньому якісний і смачний продукт.

Здається виробників багато, а ціна на чорну ікру не падає, в чому ж справа?

- Потрібно уточнити, що не падає ціна тільки на визнану гурманами ікру, ікру від деяких виробників, ціна якої в рази вище, ніж у інших і різниця в ціні тільки збільшується - розповідають в Асоціації рибалок України - Радянський Союз був головним світовим постачальником чорної ікри і в 80-ті роки минулого століття сумарний обсяг експорту налічував понад 2-х тис. тонн (і це не рахуючи споживання ікри на внутрішньому ринку) саме тоді і з'явився бренд «Російська ікра» - тільки ця ікра була визнана кращою в усьому світі. Вся справа в кліматі, природі, а так само унікальний досвід і знання - осетрові риби є майже на всіх континентах, але саме Російська ікра мала той неповторний, делікатний смак, спробувавши який хоч одного разу, залишаєшся закоханим в нього на завжди.

Інститут рибного господарства - це єдиний в світі ВНЗ, навчаючий фахівців в області розведення осетрових риб, видобутку та отримання ікри був заснований в СРСР (на базі Астраханського державного технічного університету). Саме тому на світовому ринку ціна на ікру осетрових риб має таку колосальну різницю (іноді в 2-3 рази!) - адже для отримання по справжньому смачною і корисною ікри потрібно не просто виростити рибу, а ще й врахувати багато інших чинників - клімат і географічне місце, мати технології і фахівців, які вміють приготувати таку ікру, якість якої буде відповідати стандартам Радянського Союзу. Давайте розглянемо докладніше, як отримують ікру на сьогоднішній день на аквакультурних підприємствах (розведення осетрових в неволі). Як виробляється легальна ікра?

Виробництво ікри

Існують лише два способи вирощування риби осетрових порід: в замкнутій системі і проточній.

Замкнута система - являє собою ангар, обладнаний басейнами, в яких і росте риба. Дану систему можна поставити в будь-якій точці світу, вона порівняно не дорога в монтажі і змісті. На сьогоднішній день можна знайти безліч діючих господарств такого типу по всьому світу, які вже отримують ікру, однак цінність такої ікри на світовому ринку не дуже висока.

На жаль для даного типу розведення риби, кінцевий продукт - ікра, м'ясо - мають характерний «душок»: присмак затхлості, гниття, який неможливо вивести ніякими доступними способами. Досить спробувати кілька ікринок і відразу буде зрозуміло, що дана риба була вирощена в ангарі. А пояснюється все дуже просто - вся справа саме в воді!

Осетрові породи риб, як відомо, живуть і годуються на дні. Неможливо знайти таку свердловину, запасів якої вистачило б на 10 років постійного викачування свіжої води, наприклад для 100 тонн риби, щоб вода була постійно чиста (це не рахуючи колосальних витрат енергії). Залишається тільки варіант фільтрації та дезінфекції. Але і тут виникають певні проблеми, пов'язані з якістю - неможливо повністю очистити воду від залишків: частинок кормів і продуктів життєдіяльності риби (екскрементів), і все це осідає на дні басейнів - в результаті риба змушена харчуватися м'яко кажучи «не свіжим» кормом, що і позначається в підсумку на якості ікри та м'яса. Постійна дезінфекція робить воду практично мертвою, не придатною для існування живих організмів (природно ця проблема вирішується хімічним шляхом - але це хімія, яка не завжди буває корисна для людини), а відсутність сонячного світла породжує множинні хвороби риб (і ця проблема вирішується ударними дозами антибіотиків).

Зараз на українському ринку ікра від таких господарств представлена з Іспанії, Латвії, Молдови та Саудівської Аравії.

Проточна система - риба росте в практично природних умовах, в господарстві відсутні проблеми пов'язані з очищенням води. Фактично даний спосіб розведення риби є єдиним, здатним дати кінцевий продукт без сторонніх присмаків і гарантує абсолютну чистоту. Рибоводи для контролю поголів'я використовують спеціальні чіпи (транспондери) не завбільшки з вушко голки, які імплантують в кожну особину і навівши спеціальний сканер з відстані в кілька метрів на екрані комп'ютера відображається вся інформація по даній конкретній самці - вік, вага, порода, планована дата отримання ікри і т.д. Однак є і негативний момент - початкові інвестиції, а також вартість утримання такого господарства набагато вище, ніж чим замкнутого. На українському ринку ікра від господарства з проточною водою була представлена тільки Російським виробником.

- Я люблю порівнювати ікру з віном, - говорить рибовод Сергій Тонконоженко. - Щоб отримати хороший напій, потрібно виростити «правильний» виноград, і тут кожна дрібниця має значення: на південному або на північному схилі пагорба знаходиться виноградник, на якому ґрунті росте, яка погода стоїть і т. д. Хорошу ікру теж потрібно «виростити». І наші рибоводи дуже якісно роблять свою справу.



Ловля осетрів браконьєрами

Видобувається ікра в кінці весни, початку літа, коли починається спека. Браконьєрські сітки (зі спеціальними гачками, щоб ні хто не пройшов повз них) ловлять рибу протягом декількох днів, тільки після чого їх перевіряють - вартість кожного виходу «на воду» для браконьєрів дуже затратна, і вкрай ризикована, тому вони виходять на воду не кожен день. За цей час риба на гачках як правило гине і за 2-3 дня стає носієм десятків, а то і сотень всяких різних хвороботворних видів бактерій і не найкорисніших для людини мікроорганізмів. Після доставки такої риби на берег, як правило засолювання ікри відбувається відразу ж на місці, в повній анті санітарії. Спека, брудні відра з морською водою, мертва риба ... ..що ж робити? Вихід є - уротропін!

Уротропін - заборонений в Україні та країнах Європи консервант. Має клас небезпеки 2. У кислому і нейтральному середовищі уротропін розкладається і утворюється формальдегід.

Формальдегід - річ дуже неприємна. Він вражає нервову систему, легені, печінку, нирки, очі. Може провокувати алергію і рак. Навіщо ж цю отруту кладуть в ікру? Справа в тому, що ікра нагріву не витримує, а мікробів і паразитів в ній якось вбивати потрібно. І уротропін тут неперевершений консервант. Кінські дози даного консерванту вбивають бактерії, маскують тухлий запах, і ікра стає знову «їстівної».

- Існує два непорушних правила виробництва якісної ікри: перше - вона повинна бути взята у живої риби, і друге - протягом 10 хвилин ікра повинна бути пущена в переробку. Браконьєри апріорі не мають можливості виконувати вимоги технології - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - Тому зібрану ікру вони засипають кінськими дозами уротропіну і інших консервуючих препаратів, що перетворюють її в хімічну зброю.

Доставка такої ікри в місця продажів здійснюється як правило машинами (ікра ховається в обшивці, запасці, де завгодно ...... тільки не в холодильнику!). І ось, в таку спеку, ікра через кілька діб приїжджає на ринок і потрапляє на прилавок (знову ж таки не в холодильник). Кожен бажаючий може спробувати, будь-який продавець із задоволенням відкриє банку, покаже і розповість, що буквально годину тому привезли – «СВЕЖАК!». При чому в будь-який час року і тільки у нього. В результаті аналіз вет-лабораторії однозначний - «ікра містить бактерії групи кишкових паличок і небезпечна для людей».

У мережевих магазинах, які дорожать своєю репутацією така ікра не продається, адже поголовні отруєння навряд чи зроблять хорошу репутацію, тому залишаються тільки ринки. Чи можна купувати чорну ікру на ринку, вирішувати тільки Вам, однак якщо Ви все-таки зважитеся на такий відчайдушний крок, спробуйте знайти їстівну ікру використовуючи кілька порад:

1. Подивіться, як зберігається ікра у продавця - температура повинна бути від -2 до -4 градуси і ніяк інакше;

2. На банці повинна бути вибита дата виготовлення, в іншому випадку, як Ви дізнаєтеся коли вона була зроблена. Вчора? В минулому році? Чи не відомо коли ... Заяви продавця «Мамою клянусь!» Тут не припустимі;

3. Вимагайте у продавця пред'явити сертифікати і оригінал ветеринарного свідоцтва (тільки оригінал!);

4. Не купуйте банку, яку вже відкривали, навіть якщо Вам здається, що її відкрили перший раз тільки для Вас. Після кожного відкриття банки в ікру потрапляє повітря і починаються незворотні процеси окислення і псування;

5. Перевірте етикетку про склад і виробника;

6. Ні за яких умов не купуйте ікру в пластиковій тарі - Ви просто не знаєте, що там всередині! У такій тарі може бути тільки сурогат!;

7. Не купуйте ікру на вагу! Чорна ікра це не червона, яка продається регулярно, Ви ніяк не впізнаєте, коли була відкрита банку для першого покупця, вчора або тиждень назад.

Можливо Вас поради трохи повеселили, адже цим вимогам відповідають лише тільки добросовісні продавці і тільки легального товару. Однак тільки за таких умов, Ви можете бути впевнені, що збережете здоров'я і життя собі і своїм близьким.

Висновок один: не грайтеся в російську рулетку з повністю зарядженим барабаном револьвера, ставлячи на кін здоров'я своїх рідних і самого себе!

Яка вона ікра?

Розрізняють три основні види ікри: осетрових риб (білуга, осетер, севрюга, стерлядь, шип); лососевих (кета, горбуша, нерка, чавича, кижуч, сьомга); часткових (сазан, судак, щука, вобла та ін.), до яких умовно можна також віднести кефалеві сигові, тріскові, оселедцеві і інші види, а також ікру морського їжака.

У будь-який ікрі, незалежно від кольору і розміру, міститься однаковий набір корисних для людини речовин. В цьому морському делікатес немає жодної "зайвої" калорії. Вона містить багато білка (близько 30%) і жиру (близько 15%), але її калорійність всього близько 250 ккал на 100 г. У ікрі міститься велика кількість протеїнів, які легко засвоюються нашим організмом.

Крім того, цей продукт містить вітаміни A, B, C, D, корисні амінокислоти, мінерали, лецитин і фолієву кислоту. Лецитин допомагає виводити холестерин і живить нервові клітини, а фолієва кислота допомагає боротися з анемією. Ікра не містить непотрібних жирів, а її жирні кислоти вкрай корисні для серцево-судинної системи за рахунок поліпшення кровообігу і зниження ризику утворення тромбів. Велика кількість корисних поживних речовин робить ікру цінним делікатесом, тому цей продукт рекомендують людям, які особливо потребують вітаміни, а також годуючим матерям і маленьким дітям.

Варто, однак, зауважити, що чорна ікра тим корисніше, чим більше і світліше її ікринки. Найпопулярнішою (і найдорожчою) є біла зерниста ікра білуги, ікринки якої мають ніжний горіховий відтінок смаку, кремовий або світло-сірий колір і розмір до 2,5 мм в діаметрі. Слідом за нею по популярності йде осетрова ікра, у якій вже більше виражений рибний смак, і набагато менше розміри ікринок - до 1,5 мм в діаметрі.



Легальна чорна ікра в Україні

На українському ринку представлена ікра від декількох легальних постачальників:

1. «Руський Ікорний Дім» - входить до складу групи компаній «Руський Ікорний Дім»;

Єдиний в Україні постачальник легальної осетрової ікри з Росії. При вирощуванні риб використовується проточна вода екологічно чистої річки Суду;

2. «Акватір» - аквакультурного підприємства, розташованого в г.Терасполь (Молдова). При вирощуванні риб використовується замкнута система;

3. «Fozzy Group» - ікра поставляється під торговою маркою «Премія Селект». Вироблена на аквакультурному підприємстві в Іспанії. При вирощуванні риб використовується замкнута система;

4. «Моттра» - виробник з Латвії. При вирощуванні риб використовується замкнута система;

5. «Caviarnia» - здійснюють поставки ікри з Саудівської Аравії При вирощуванні риб використовується замкнута система.

Більше легальних постачальників справжньою чорної ікри не виявлено.

Як вибрати ікру в магазині?

Торгові мережі намагаються не брати ікру у сумнівних постачальників, укладаючи прямі договори з виробниками та дистриб'юторами. Це гарантує нам якість продукту і легальність (під легальністю ми розуміємо не тільки легально отриману ікру але і легально ввезену - тільки при офіційному постачанні гарантується збереження температурного режиму в процесі перевезення, а це дуже важливо). Спробувати її неможливо, так як кожна банку закрита під вакуумом. Ми можемо тільки подивитися на етикетку і якщо банку скляна, на сам продукт.

Потрібно пам'ятати, що недобросовісні продавці нахабно користуються нашою з Вами не обізнаністю про реальну цінність даної ікри, та вводять нас в оману всілякими хитрощами - красивими розповідями про чорну ікру, традиції її споживання, малюнком осетра на банках та іншім. Що ж потрібно знати при виборі чорної ікри?

Отже, зерниста ікра може бути трьох видів:

1. Ікра зерниста (без консерванту = ікра+сіль). Даний вид ікри є найдорожчим. Навіть для багатих гурманів вона не завжди доступна. Ця ікра ніколи не буде продаватися в мережевих магазинах, тому що термін її придатності не може перевищувати 2,5 місяця;

2. Ікра зерниста (з консервантом). Має ніжне зерно і яскраво виражений смак, проте потрібно уважно читати, який консервант був використаний при її приготуванні;

3. Ікра зерниста пастеризована. Відмінністю даної ікри є трохи більш щільна оболонка зерна (ікра, як і будь-який білок має властивість згортатися при нагріванні).

Види осетрових риб від яких може бути отримана ікра (по цінності, від найдорожчої):

1. Білуга

2. Осетер

3. Севрюга

4. Стерлядь

5. Шип і Бестер.

Консерванти

На сьогоднішній день в Україну імпортується ікра з використанням двох консервантів: Лів-1 (Росія) і Бура (Е-285, борна сіль).

Бура - популярний в 20-м столітті консервант для чорної ікри. З початку 90-х років заборонений спочатку в Росії, далі США, Японії, Європі. В Україні даний консервант дозволений. «Руки не дійшли?». Адже не спроста він заборонений майже у всьому світі.

ЛІВ-1 - до складу входять харчові компоненти, що широко застосовуються в рибній промисловості Європи, Канади, США та Японії: кухонна сіль, сорбінова кислота, аскорбінова кислота. Відрізняється абсолютною не токсичністю, не змінює смак і колір кінцевого продукту. Розробки даного консерванту велися з часів радянського союзу, щоб прийти на заміну Буре. Названий на середині 90-х років в честь розробників (Люда і Валя), співробітників Всеросійського Науково-дослідного Інституту рибництва і мисливствознавства (ВНИРО).

Що в банці?

Закон не забороняє писати на етикетці наступне формулювання: «ікра зерниста осетрових риб». Як її правильно розуміти?

По-перше в банку знаходиться цінна ікра, отримана від якоїсь риби осетрових порід. Ось тільки який? Як Ви думаєте, чи стане виробник використовувати таке формулювання, якщо в банці знаходиться ікра білуги або осетра, тобто особливо дорога? Швидше за все всередині ікра «різнобій», а можливо і гібридів від осетрових порід

- Імпортна ікра найчастіше добувається від риби, отриманої шляхом схрещування декількох підвидів осетра, і по суті не може бути ікри ні осетрової, ні севрюжої в чистому вигляді, - коментує рибовод Іван Громель. - Знавці вважають «нечисту» ікру менш витонченою.

По-друге ціна на продукцію з таким маркуванням, повинна бути нижче на 15-20%, ніж ціна ікри Стерляді, Шипа або Бестера в чистому вигляді, так як правило, для її приготування використовуються залишки ікри, які не підійшли за якістю або за будь-яким іншим характеристиками, щоб зробити чистий продукт - без змішування в банці.

У класі люкс: чорна ікра

Осетер вважається зникаючим видом: багато різновидів осетрових знаходяться під охороною різних міжнародних конвенцій і занесені до Червоної книги. В Україні промисловий вилов заборонений c 2001 року. Але рибу можна вирощувати на спеціальних фермах – у нашій країні таким бізнесом займаються близько 20 господарств. Експортують харчову чорну ікру лише дві компанії – Osetr і Bester.

Обсяги експорту. Сукупних даних щодо поставок чорної ікри за кордон немає. Але навряд чи сукупні обсяги перевищують 200 кг на рік. Наприклад, компанія Bester постачає на зовнішні ринки близько 100 кг на рік. «Менше – немає сенсу зв'язуватися з бюрократією. Коли ми експортували пробну партію – 10 кг ікри, ми подали в різні інстанції близько 3,5 кг документів», – ділиться Антон Яременко, власник компанії Bester.

Кому продають? В Україні – ресторанам, мережам супермаркетів і невеликим магазинам делікатесів, а також адресно клієнтам. За кордоном – до ЄС і США. В Євросоюзі своя логістика: спочатку ікра потрапляє на спеціалізований склад у Франції, а звідти розвозиться до інших країн.

Скільки можна заробити? В Україні 100 грамів ікри з місцевої стерляді коштує 1800 грн, а з українського осетра – 2500 грн. В ЄС українську ікру закуповують в середньому по $600–800 за кілограм.

Який обсяг інвестицій? За оцінками НДІ Азовського моря, початкові інвестиції в організацію господарства з виробництва 50 тонн осетрових щорічно складають $800 000. До цієї суми треба ще додати $2 млн – стільки потрібно на утримання ферми, поки вона почне виходити на самоокупність. Для поставок в ЄС необхідно побудувати переробний цех – у своє таке виробництво Bester вклала близько $400 000. Але окупляться інвестиції не раніше ніж через 15 років – метати ікру осетер починає на десятому році життя, стерлядь – на п'ятому.

Які перспективи? Основний постачальник чорної ікри на світовому ринку – Китай. Але китайським виробникам не вдається повністю перекрити попит. Дефіцит цього сорту ікри в США оцінюється в 19 тонн, у Франції – в 9 тонн. Отже, в українських компаній є всі шанси розширити свою присутність на зовнішніх ринках.

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Асоціація рибалок України розповіла Вам про чорну ікру в Україні і як її правильно вибирати. Пам'ятайте: що сумнівний ікорний продукт, пропонований Вам за низькою ціною може виявитися небезпечним для Вашого здоров'я сурогатом. У багатьох випадках купуючи ікру, ми думаємо, що принесемо додому здоровий якісний продукт, а погнавшись за дешевим контрафактом замість цього принесемо нашим рідним отруту. Тому основне правило - не купувати не сертифікований товар у сумнівних продавців на стихійних базарах.

Ікру потрібно купувати тільки в спеціалізованих відділах рибних магазинів або супермаркетах, де витримується потрібний температурний режим.

Вибір завжди залишається за Вами. Правильних і корисних покупок Вам!

Цікаві факти:

1. Дослідження американських вчених показали, що ті, хто хоча б раз на тиждень вживають в їжу червону ікру, живуть на сім років довше, показуючи навіть в старості здоровий глузд, прекрасну пам'ять, гарний настрій і завидну фізичну форму. Причина - поліненасичені жирні кислоти, які здатні активізувати мозковий кровообіг і регулювати вміст серотоніну - так званого «гормону щастя».

2. У класичний рецепт салату, автором якого був французький кулінар Олів'є, на початку минулого століття в обов'язковому порядку входила червона ікра.

3. Найбільшу в історії покупку ікри зробив співак Джордж Бенсон. За 3 тонни ікри, які він купив на свій 50-річний ювілей, співак заплатив білш ніж 3 мільйони доларів.

4. Великим любителем чорної ікри був Чарлі Чаплін. Одного разу йому виплатили незвичайний гонорар: 4 кілограми чорної ікри!

5. Не завжди назва «чорна» відповідає істинному кольору ікри. Колір ікри білуги - сріблясто-сірий, осетер дає темно-бірюзову ікру, а в чисто чорний колір забарвлена ікра тільки у севрюги.

6. Чорна ікра є визнаним афродизіаком. У ній міститься рекордна кількість вітамінів, мінералів і мікроелементів, які сприяють правильному обміну речовин і швидкому відновленню сил.

7. Стерлядь, білуга та осетер в природі майже зникли. Один з головних чинників дорожнечі чорної ікри - її відсутність в живій природі.

8. Кілька сотень років тому на Русі в дешевій рибної крамниці осетрова чорна ікра коштувала стільки ж, скільки і шмат сала. Купували її в основному селяни. Князі і бояри чорні ікринки делікатесом не рахували, вважаючи за краще пирувати з золотистою щучої ікрою. У Північній Америці ще століття тому чорною ікрою годували рабів на плантаціях. Розгледіти в ікринках делікатес допомогли російські емігранти в середині 19-го століття. З цього моменту ціна на чорну ікру почала зростати.

9. У Ірані білу ікру білуги найвищого ґатунку Golden Cavier фасують в спеціальні баночки, виготовлені з золота 995 проби. Вартість одного кілограма такої ікри 25 000 $.

