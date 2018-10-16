Про тарифи, популізм та роздільний збір сміття | Дарниця.org

Про тарифи, популізм та роздільний збір сміття

Розміщено admin в Втр, 16/10/2018 - 10:26

Як ви знаєте в Києві декілька місяців тому було змінено структуру тарифу на вивіз сміття. Якщо до цього мешканці сплачували за вивіз сміття з 1 м.кв. то зараз по формулі складова тарифу є за 1 особу зареєстровану в квартирі.
Збільшення суми було незначне, орієнтовно якщо раніше в середньому мешканці в квартирі 50 м.кв. сплачували 40-50 грн, то зараз виходить 25-27 грн з одного мешканця, що виходить 75-100 грн з квартири.
Так ось тільки за 10 днів вересня, до мене неодноразово зверталися мешканці з питанням: "Як і чому збільшився тариф на вивіз сміття і як проходить розрахунок" і це не враховує письмові та на електронну пошту звернення яких було більш ніж 20 людей. Також до мене звернулися декілька керівників ОСББ з проханням допомогти встановити баки для розділеного збору сміття у подвір'ях.
Незначне збільшення тарифу на вивіз сміття став мотиваційним елементом загального відношення мешканців до експлуатації будинку та кроком до відповідального відношення до своєї власності.
Така сама ситуація складається і з іншими тарифами та складовими тарифу, де все більше і більше мешканців цікавляться можливостями енергоефективності та енергозбереження.
Якщо на найближчих виборах до ВР ви будете чути від кандидата в депутати про зниження будь-якого тарифу і обіцянку про можливості, обходьте його дев'ятою дорогою, це не тільки популізм, а відверта брехня.
Мешканці повинні стати відповідальними за свою власність, а держава виступити провідником у цьому напрямі створюючи можливості на всіх рівнях.

Олег Іванович Попенко

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