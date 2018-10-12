Щодо законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної | Дарниця.org

Щодо законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної

Розміщено admin в Птн, 12/10/2018 - 20:27

Нарешті проголосовано у першому читання законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної (5670-Д). Його підтримали усі суспільні інституції, Міністерство культури, Міносвіти і науки, Міністерство Молоді та спорту, Держкомтелерадіо, Вчені ради університетів, Києво-Могилянська академія, широке коло громадських організацій, експертів, митців, громадських діячів від Галичини до Донеччини.
А головне — на відміну від інших законів, під ним могли би поставити підписи мільйони громадян України, а не десяток "мертвих душ" і пара сотень нечитавших і рядка закону діячів радянської культури. Адже Закон про мову — потужна зброя у боротьбі з російським агресором, передусім — за розум, думки та почуття людей. Мова — це важливий кордон між нашим розвитком, нашим вибором, нашим життям — і агресивним "русскім міром".
“За” проголосував 261 депутат із різних фракцій. Багато хто з них — із протилежними політичними позиціями. Але коли річ зайшла про мову — не в “шароварному” дискурсі, не з набридливими епітетами про солов’їв та калину — нардепи об'єдналися. І велика кількість із них відмітила кулуарні ігрища та явний політичний шантаж з боку частини пропрезидентських депутатів. Оці торжища навколо законопроектів й небажанням голосувати, щоб дати можливість Петру Порошенку тримати питання мови “на щиті”, коригуючи напруження у передвиборчі часи — це навіть не дивує. Та й що дивуватися, коли сам пан Президент продовжує торгівлю, бізнес та особисті економічні стосунки із країною-агресором.

Інна Григорівна Туркеня

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