Відродження столичних водойм - риба повертається в озеро «Небреж»

13 жовтня 2018 року у 12:00 в Дарницькому районі м. Києва, до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника Україний Дня Українського козацтва,відбудеться масштабнееколого-патріотичне свято, під час якого буде здійснено зариблення озера Небреж.

У 1991 році в Києві було 486 водойм. Сьогодні їх залишилося трохи більше 370. На балансі у КП «Плесо» перебувають 112 водойм, ще 150 водних об’єктів у природно-заповідному фонді, а всі інші безхазяйні. У столиці лише 4% водойм мають паспорти, решта не мають чітко визначених юридично обґрунтованих меж. Тому їх безжально засипають, забудовують, перетворюють на несанкціоновані звалища.

Впродовж багатьох років водоймами ніхто не займається, здійснюються лише заходи щодо прибирання прибережної території, що, безсумнівно, для повноцінного життя водойми недостатньо. 90% столичних озер вимагають комплексного підходу щодо їх відновлення. Тому для них передусім важливим отримати допомогу від позабюджетних і громадських організацій.

За рекомендацією вчених, для здійснення біологічної меліорації та відновлення популяцій риби, 13 жовтня 2018 року в озеро Небреж буде випущено понад 5 тонн молоді риби. Кошти на зариблення надано ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ». Випуск риби здійснюватиметься в рамках розробленого Проекту позабюджетних робіт по комплексному відродженню озера Небреж.

У зарибленні візьмуть участь діти місцевих середніх шкіл. На заході вони зможуть, загадавши своє найпотаємніше бажання випустити «золоту рибку» в озеро. Під час зариблення Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз проведе пізнавальний «Зелений урок», який дасть можливість показати дітям надзвичайну красу природи. Іхтіологи Асоціації рибалок України познайомлять їх з багатим водним миром з метою виховання у них дбайливого ставлення до природних багатств рідного краю. Працівники КП «Плесо» розкажуть про столичні водойми і Правила безпеки на воді. Дітей чекає яскраве патріотичне свято, під час якого вони візьмуть участь в конкурсах, іграх, в творчих майстернях. Всі учасники отримають пам'ятні призи. На свято запрошені аніматори. Кінний театр «Кураж» продемонструє запаморочливі трюки в національному козацькому стилі.

По закінченню Свята усіх чекає козацький куліш і гарячій чай.

Організатори заходу: Асоціація рибалок України, Банк «Аркада», ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ», Сімейний Рибальський Центр «Білі Камені», ГО «Захист», Центр соціальної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями «Острів Надії», ГО «ЕКОконтроль», ГО «Міжрегіональний Центр наукових досліджень та експертиз» за сприяння комітету з питань екології Громадської ради при КМДА.

Запрошені: Київський міський голова, Київська міська державна Адміністрація, Депутати Київської міської Ради, Дарницька районна державна Адміністрація, Агентство рибного господарства України, Державна екологічна інспекція України, Агентство водних ресурсів України, Управління екології та природних ресурсів КМДА, КП «Плесо».

Місце проведення: 13 жовтня 2018 року в 13:00 на березі озера Небреж (північна ділянка території на перетині вулиць Петра Григоренка та Колекторної).

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