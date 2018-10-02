ГО «Фонд «Намисто»

Громадська організація «Об’єднання сусідів» при підтримці благодійного фонду «Дарниця» продовжую проект «Знай наших!», мета якого познайомити дарничан з роботою активних громадських організацій району.

Сьогодні ми розкажемо про громадську організацію «Фонд «Намисто» , її мету, напрям діяльності, проекти, активних членів організації.

-Катерино, скажіть будь ласка, чому Ви в благодійному секторі, що Вас привело до благодійності?

- Ми з Юлею, першочерговою засновницею ГО, з самого дитинства допомагали іншим, у нас завжди було велике бажання робити добро. Мені благодійність передалась у спадок, моя мама була одним із засновників фонду «Сім’я», який існує до сих пір. Я сама з багатодітної сім ї і знаю, що таке допомога від людей.

Юля – віруюча людина, і для неї дуже важливо допомагати, у неї сприйняття світу таке .

Наша зустріч в пологовому будинку була не випадковою. Ми підняли тему благодійності (про те, як нелегко багатодітним сім’ям, соціально незахищеним групам населення), і зрозуміли, що треба об’єднуватися, робити те, що нас хвилює.

Щодо назви «Намисто», вона прийшла з розуміння того, що кожна родина – це намистина, а в єднанні – ми сила, ми могутність.

Почали разом творити добро, зрозуміли, що мами, які зацікавилися нашою ідеєю та приєдналися до нас, є надзвичайно талановитими і можуть допомогти спільній справі. Так почала утворюватися ГО, яку ми зареєстрували…

- Скажіть, коли це відбулось?

-06 липня 2017 року

- Тобто Ви молода організація?

-Так, ми дуже молоді, активні та перспективні (посміхається). Нам лише рік. Жінки нас самі знаходять. Бачать нашу активність і знаходять.

У нас вже є осередок «Намиста» в Броварах. Замотайло Надія, вона сама дарничанка, зараз живе в Броварах і там організовує діяльність, поширює наші ідеї. Ми цим пишаємось. До речі, ми плануємо створення осередків навіть в Європі.

Рушійною силою «Намиста» була я, бо завжди в житті намагалася бути ініціативної, легко знаходила партнерів та однодумців. Мені завжди подобалось знайомитися з новими людьми, доносити нашу ідею та місію, розповідати всім про наше «Намисто», а також через наш приклад доводити, що в об’єднанні – сила, що ми, мами, незважаючи на багатодітність та особливі потреби наших дітей, готові розкривати свій потенціал, робити добро.

Головний принцип нашої організації – Ніхто нікому нічого не винен. Ми завжди вдячні і, навпаки, намагаємося бути корисними для всіх наших партнерів.

Коли ми об’єднуємось, то відбувається взаємодія. Ми розуміємо, що принцип – «Ми і нам» - працює. У нашій країні багато хто звик лише брати, але не віддавати. А віддавати – вкрай важливо, бо коли ти віддаєш, ти навіть ще більше можеш отримати. Коли компанії побачили, що ми не лише просимо, а й віддаємо, то згодилися на співпрацю з нами.

Ми потоваришували з Дарницькою РДА, Громадською радою при Дарницькій РДА, Жіночою радою. Ми радіємо від того, як разом можемо прославляти Дарницю та, об’єднавшись, зробити її краще.

Ми аполітичні, ми товаришуємо з усіма, для нас важливо об’єднувати всіх.

Ми патріоти в дії.

- Скажіть, будь ласка, що для Вас «чесна» благодійність, довіра в громадському секторі?

- Ми працюємо за принципом «не словом, а ділом». Тільки реальні дії змінять наше життя. Ми відчуваємо довіру до нас, читаємо коментарі, отримуємо подяки, до нас приєднується нові члени. Все це доказ нашої відкритості та чесності.

Назвіть, будь ласка, один свій проект або ініціативу, якою Ви пишаєтесь?

-Важко вибрати: у нас багато проектів, якими ми пишаємось.

- Хоча б декілька?

- Один із наших проектів, про який варто розповісти, це організація подорожі для дітей з Донецької області (Красногорівка та Мар’янка). Ми хотіли підтримати дітей, зробити все, щоб вони знову відчули мирне життя.

- Скільки дітей стало учасниками проекту?

-8 дітей та 4 супроводжуючих.

Ми планували більше залучити, але не вийшло – багатьох не випустили з окупованої території.

Ще один проект – це регулярна підтримка багатодітних родин харчовими пайками.

І загалом, у нас багато проектів.

Ось зараз ми працюємо над проектом – конкурсом дитячого малюнку «Шлях від війни до миру очима дітей». В конкурсі можуть брати участь діти віком від 5 до 18 років, використовувати будь-яку техніку виконання малюнку. Проект триває по всій Україні. У Києві малюнки можна приносити до Дарницької РДА (кабінет № 416, координатор – Світлана Василівна). Конкурс завершиться виставкою дитячих робіт.

До цього проекту ми запрошуємо партнерів, меценатів.

Очікувана кількість дітей - учасників проекту – 600 осіб. До складу журі будуть входити представники Дарницької РДА, Громадської ради при Дарницькій РДА, депутатського корпусу.

Також у нас є класний проект іпотерапія. Я цим проектом надзвичайно пишаюсь. Це безкоштовний проект. У нас в районі, на лівому березі, знаходиться конюшня «Мрія». Ми хочемо запропонувати голові району надати підтримку конюшні «Мрія».

У нас багато різних проектів, серед них і пісочна анімація. Важливо, щоб проект розвивав дитину, розширював її кругозір, плекав у неї толерантність, людяність і, звичайно, був корисним для громадськості Дарниці, для всієї України.

За всі проекти відповідаю я: створюю, реалізую, намагаюся використовувати нестандартні підходи.

Як Ви поєднуєте материнство та роботу. Секрету спіху від Вас?

-Підтримка родини. Це важлива складова. Без неї – неможливо щось зробити.

-Скажіть, будь ласка, скільки у Вас дітей?

-Троє. Три хлопчики.

У інших наших мам - шість, п’ять, також по троє. У нас є мами, у яких і по одному, двоє дітей, але ми їх називаємо багатодітними, бо вони відкриті до всіх дітей, активні та допомагають постійно.

Важливо відмітити, що ми допомагаємо жінкам розкрити свій потенціал, надихаємо їх робити добрі справи, повірити в свої сили та наголошуємо, що коло інтересів жінки не обмежується кухнею, дітьми, чоловіком. Життя багатогранне, і можна зробити більше, ніж здається. Багатьом жінкам це вдається – вони дивують нас, ми ними надзвичайно пишаємося. Є жінки, які досконало володіють англійською мовою, і ми цінуємо їх знання. Одна мама чудово пише тексти, ще й перекладає їх англійською, вона для нас справжня знахідка. І таких мам дуже багато. Завдяки цьому наша організація стає сильнішою та розширює межі своєї діяльності.

-А як знайти час для такої кількості проектів, для себе?

-Тайм-менеджмент. Я розподіляю свій час. Сьогодні я виділила цілий день на вирішення багатьох організаційних питань. Також ми делегуємо повноваження своїм дівчатам. Намагаємось своїх чоловіків залучати до допомоги. Тому важлива підтримка родини.

-Чи залучаєте Ви своїх дітей до благодійності?

-Звичайно. Ось в День родини, який був влітку в Гідропарку, наші діти відвойовували честь Дарницького району, брали участь у різних інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях, настільних іграх. Я пишаюсь тим, що Дарниця отримала перше місце серед всіх районів завдяки нашим дітям.

-Хто Вас надихає? Хто є прикладом для наслідування?

- Мене надихають наші мами. Наші мами наших родин «Намисто».

Діти надихають.

Легко брати приклад з тих людей, які живуть в достатку і займаються благодійністю.

Зовсім інше, коли людина сама знаходиться в дефіциті, немає достатньо часу, сил, але допомагає. Ось це викликає в мене неймовірну повагу та пошану. У нас є такі мами. Вони мене надихають. В «Намисті» ми надихаємо один одного.

-Що треба зробити, щоб життя українців стало кращим?

-Почати з себе. Я в це вірю. Змінись сам - і навколо тебе зміняться люди. Я почала з себе змінюватися, почала надихати інших, і зараз мій чоловік говорить, що він бачить, як здійснюються мої мрії.

Треба почати з найменшого: доглядати за квітами біля дому, робити зауваження тим, хто себе поводить невідповідно до ситуації. Зміни відбуваються поступово, але треба почати робити, а не нарікати. Лише так Україна стане сильніше та краще.

-Що для Вас «Об’єднання сусідів»? Чи важливо сусідам об’єднуватись? Які приклади спільних дій Ви знаєте?

-Обов’язково треба сусідам об’єднуватись. Багато людей не знає, хто їх сусіди. Я завжди намагаюсь бути привітною до сусідів, посміхнутись та, коли це треба, запропонувати допомогу. Коли сусіди об’єднуються, то разом можна досягти більшого. Ось у нас також був дім у занедбаному стані, без ремонту, а коли ми об’єднались, почали з меншого – висадили клумбу, доглядаємо за нею, у нас чисте подвір’я, краса, одним словом. Треба об’єднуватися. У нас навіть є слоган в «Намисті» - «єднаймося заради майбутнього».

-Як стати членом Вашої організації?

-До нас необхідно прийти або написати на сторінці нашої організації в фейсбуці. Легко стати членом нашої організації: заповнити анкету, подати всі документи і все). У нас є членський внесок у розмірі 30 грн. в місяць. Це дає нам можливість фінансувати організаційні витрати: телефон, трансфер, друковану продукцію, ксерокс, згодом оренду приміщення.

-Дякую Вам за розмову! Бажаю процвітання кожному члену Вашої сім'ї, реалізувати заплановані проекти та досягти нових вершин у Вашій благородній справі.