23 лютого у приміщенні Національного військово-історичного музею відбулося вшанування пам’яті полеглих дарничан – учасників АТО та вручення книг пам’яті родинам загиблих.

Серед присутніх: голова ГС «Братерство учасників бойових дій України» Геннадій Королюк, заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко, настоятель храму Святих Бориса і Гліба УГКЦ отець Андрій Боднарук.

Як зауважив голова ГС «Братерство учасників бойових дій України» Геннадій Королюк: «Дуже символічно, що саме сьогодні, 23 лютого, ми низько схиляємо голови, вшановуючи пам'ять наших захисників, їх героїчний подвиг. В новітній історії України вже немає місця святам тоталітарного радянського режиму, ганебним надбанням цього режиму, який і досі процвітає на теренах ворожої нам країни, країни агресора. Історію сьогодення виписують своєю кров’ю новітні герої, кращі сини нашої держави, що не вагаючись, поклали свої життя заради України, вільної та квітучої».

По закінченні заходу, родичам загиблих воїнів у зоні проведення АТО відбулося вручення книг пам’яті.

Захід було організовано ГС «Братерство учасників бойових дій України» за підтримки Дарницької РДА, Національного військово-історичного музею, за участі родин загиблих, духовенства, громадськості, учнівської та студентської молоді.