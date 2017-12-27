«Garne Cafe» на Ревуцького

«Дарницький ревізор» – наш таємний відвідувач різних закладів Дарницького району, який за підсумками візиту виставляє оцінки від 1 до 5 балів по наступним критеріям:

1. Приміщення

2. Меню

3. Ціни

4. Обслуговування

5. Зручності

Максимальна кількість балів – 25, мінімальна – 0. Поїхали!

1. Приміщення: «Garne Cafe» відкрилося нещодавно. Розташовується у будівлі, в якій знаходиться супермаркет «Фора» та «Нова Пошта» - по вул. Ревуцького, 26. Місцезнаходження вигідне: поруч жвава проїжджа частина та житлові будинки. Екстер’єр як мінімум зацікавить людину, яка проходить поруч - яскраві вивіски, що не губляться на фоні інших сусідніх кампаній.



Інтер’єр спокійний і нейтральний: домашній затишок із нотою пабної культури. Атмосфера дуже приємна. Тиха, фонова музика, приглушене світло. Чиста вбиральня.

2. Меню: ціни невеликі, страви смачні, порції нормальні. Асортимент прийнятний. Алкоголь, як і всюди – не дешевий, але це інша історія. Кількох страв, заявлених у меню не виявилося у наявності…

3. Ціни: Абсолютно адекватні. Смачнющий стейк зі свинини вагою 250гр. коштує 99грн. (плюс подали разом із картоплею та овочами).

4. Обслуговування: привітний колектив, який йде назустріч клієнтам: до офіціанта надійшло прохання дозволити доставили сюди їжу з іншого закладу, а зі свого боку було запропоновано зіграти годину в більярд. Офіціант порадився із керівництвом і… «зелене світло»! Приємно.

5. Зручності: дитяча кімната, дитяче меню. Якщо набридло сидіти за столом - більярдний стіл (60грн/год) (руський). Також тут можна переглянути спортивну трансляцію та замовити бізнес-ланч. Є власна кулінарія.

Підсумки:

1. Інтер’єр - 5

2. Меню - 4

3. Ціни - 4

4. Обслуговування - 5

5. Зручності – 5

Всього 23 балів із 25.

Хочеться вірити, що «Garne Cafe» із часом не зіпсується (як це переважно трапляється із новими закладами через 1-2 роки). Не знижуйте своєї планки. Ви на правильному шляху. Це не «Гарне кафе» - це прекрасне кафе для сімейного відпочинку та невеликих компаній.

