В «Термінал» на крилах!

На початку грудня у світі відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН. Мета міжнародної організації очевидна – люди з фізичними або психічними недугами повинні відчувати себе повноправними членами суспільства. Україна перейняла досвід інших країн і третє грудня в нашій країні відзначається як День людей з інвалідністю.



В кожній державі проблеми таких людей дуже схожі. Стосуються вони не тільки освіти або працевлаштування, а також і головної сфери життя – спілкування. Так, дуже часто складається така ситуація, коли при розмові з оточуючими люди з інвалідністю почувають себе ніяково. В свою чергу, інші, звичайно ж, намагаються не образити їх словом чи жестом, але не завжди це виходить, а часто може скластись і навпаки.



На сьогодні на планеті проживає понад 10% людей з інвалідністю. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад 1 мільярд людей мають якусь форму інвалідності. Ця цифра просто катастрофічна і вражає своїми масштабами. При цьому вона кожного року зростає. У людей з інвалідністю вища ймовірність бути безробітним і, відповідно, заробляти менше. Статистичні дані свідчать, що зайнятість серед чоловіків з інвалідністю (35%) і таких самих жінок (20%) нижча, ніж серед людей без інвалідності (у чоловіків – 65%, у жінок – 30%). В Україні понад 2 мільйони 800 тисяч людей мають статус людини з інвалідністю, з них 151 тисяча – діти. Це 6,1% від загальної кількості населення нашої держави. І майже 80% з цієї кількості є людьми працездатного віку.



Міжнародна благодійна організація “Волонтерське об’єднання Крила” за часи свого існування ніколи не залишала без уваги проблему інвалідності в Україні. Наша організація проводила і зараз проводить різні програми та надає посильну підтримку цим людям, особливо молоді, якій в такому стані важко самій “стати на ноги” і почати на одному рівні спілкуватись зі своїми однолітками.



Фонд організовує для них різноманітні поїздки не тільки Україною, а й різними європейськими країнами, де діти можуть не тільки дізнатись для себе чимало цікавого, а й відпочити душею і серцем. Вони заряджаються позитивними емоціями і знаходять друзів, з якими спілкуються й далі, після завершення подорожей. Окрім цього, молодь відвідує різноманітні концерти та виступи, музеї та дозвілеві заклади. Не варто, звичайно ж, забувати і про оздоровчі програми, де діти в таборах можуть не тільки набратись нових сил і підлікуватись, а відчути себе самостійними і незалежними.



В останній день осені, 30 листопада, “Крила” організували для дітей захоплюючу поїздку в аквапарк в Броварах, що неподалік Києва. Цілий день в ньому могли розважатись аж 60 вихованців Дарницького центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями спільно із своїми батьками. Протягом всього дня запрошені не тільки плескались у басейнах, а й спускались з гірок, брали участь у різних іграх та розвагах.



Вихованці центру були виснажені після насиченого дня в аквапарку, але отримали купу позитивних емоцій і вражень, які залишаться з ними на все життя. Дорогою додому вони ділились між собою враженнями від відпочинку.

Міжнародна благодійна організація “Волонтерське об’єднання Крила” висловлює вдячність за сприяння у проведенні заходу Громадській Раді Дарницького району м.Києва, за допомогу в придбанні квитків компанії RealityQuest та EnergyMedia, в організації транспортного перевезення депутату Київської міської Ради Гончарову В.В.