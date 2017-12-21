Свідомі мешканці продовжують допомагати

А до нас йдуть небайдужі кияни з допомогою для тих, кому зараз із-за цієї клятої війни непереливки.

Дякуємо Вам щиро.

Наші дорогі друзі з Бориспільської фабрики АХА сьогодні передали добренних каш, цукор, рис.

Дорогі наші, щиро дякуємо! Ваші каші знає і любить вся лінія фронту.

Велика подяка нашому Ігорю Горбаню за допомогу з транспортом.

Всі разом, друзі, ми наближаємо перемогу!

Отримали допомогу від наших друзів Сюзани Достальової та Bob Wouda, які мешкають в Амстердамі.

Щиро дякуємо Вам, друзі, за Вашу постійну допомогу.

Велика шана та подяка отцю Василію за доставку цього вантажу.