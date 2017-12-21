Свідомі мешканці продовжують допомагати | Дарниця.org

Свідомі мешканці продовжують допомагати

А до нас йдуть небайдужі кияни з допомогою для тих, кому зараз із-за цієї клятої війни непереливки.
Дякуємо Вам щиро.

Наші дорогі друзі з Бориспільської фабрики АХА сьогодні передали добренних каш, цукор, рис.
Дорогі наші, щиро дякуємо! Ваші каші знає і любить вся лінія фронту.
Велика подяка нашому Ігорю Горбаню за допомогу з транспортом.
Всі разом, друзі, ми наближаємо перемогу!

Отримали допомогу від наших друзів Сюзани Достальової та Bob Wouda, які мешкають в Амстердамі.
Щиро дякуємо Вам, друзі, за Вашу постійну допомогу.
Велика шана та подяка отцю Василію за доставку цього вантажу.

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