Новий закон про ЖКП. Що зміниться для споживача?

09 листопада депутатами Верховної Ради України було схвалено закон №1581д про житлово-комунальні послуги, який можна назвати ключовим кроком для реформування галузі.

Даний закон встановлює новий порядок укладення договорів на отримання житлово-комунальних послуг — тепло- електро, водо-, газо-постачання, , вивезення сміття, послугу управління будинком та іншіх послуг.

В законі йдеться, про регулювання відносин між мешканцями і надавачами, житлово-комунальних послуг. Даний закон має на мету сприяти переведенню відносини між споживачами та надавачами послуг у житлово-комунальному секторі у ринкову площину і надати нові можливості співвласникам будинків.

Закон впроваджує типові види договорів, які дозволять співвласникам будинків або окремим споживачам самостійно обирати модель постачання комунальних послуг у їх будинках. Так, вони зможуть домовлятися з компанією-управителем, яка буде надавати послуги, щодо вартості послуг.

Так само співвласники зможуть делегувати управителю частину функцій з управління спільним майном будинку.

Закон передбачає перелік прав та обов'язків між "управителями", виконавцями комунальних послуг та споживачами послуг.

Також, він містить норми, які передбачають відповідальність за відсутність послуг або неякісне їх надання. Завдяки цим нормам у споживачів з'явиться механізм захисту своїх прав.

Крім цього, закон передбачає монетизацію субсидій на надання житлово-комунальних послуг. Тобто споживач, який має субсидію, може отримувати гроші на оплату житлово-комунальних послуг, а не знижку на послугу.

Це дозволить співвласникам будинків вільно розпоряджатися коштами та стимулюватиме ощадливе використання ресурсів та впровадження енергоефективних заходів.

Окрім комунальних послуг, закон унормовує порядок надання послуги з управління будинком, який раніше юридично не був визначений.

Закон передбачає, що на ринку комунальних послуг буде лише троє гравців, які уже згадувалися вище — це споживачі, тобто мешканці квартир, управителі та виконавці комунальних послуг.

Зокрема, йдеться про компанії, які постачають гарячу та холодну воду, газ, електроенергію, вивозять сміття тощо.

Споживач може бути індивідуальним, тобто кожний мешканець у будинку окремо, та колективним — юридична особа, що об'єднує усіх співвласників у будинку та діє в їхніх інтересах (ОСББ).

Управителем багатоквартирного будинку може бути компанія (юридична особа) або спеціаліст (фізична особа-підприємець), яка надає послуги з управління будинком на підставі договору із співвласниками цього будинку. Основна функція управителя — забезпечити належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб, належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території.

З 1 січня 2019 року буде запроваджено професійну атестацію управителів на відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

Типові договори, які будуть укладатися між споживачами і управителями, повинен затвердити Кабінет Міністрів.

У Законі прописані обов’язкові послуги управителя, які будуть затверджені у цьому договорі та додаткові. До обов’язкових належать послуги з утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

Серед них — прибирання прибудинкової території та приміщень, утримання ліфтів, купівля електроенергії для функціонування спільного майна будинку, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.

Додаткові послуги можуть бути включені до договору за спільним бажанням співвласників та управителя. Наприклад, організація здавання в оренду майна, проведення капітального ремонту тощо.

У Законі передбачені кілька варіантів укладання договору з управителем.

Співвласники будинку можуть домовитися на зборах, обрати управителя та делегувати від себе представника, який від імені мешканців підпише договір.

Якщо у будинку вже створене ОСББ і співвласники хочуть частину або всі функції з управління передати управителю, то договір з управителем підписує голова ОСББ.

Якщо ОСББ немає і співвласники будинку не проявляють ініціативи щодо найму управителя, то його за відповідним зверненням співвласників призначає муніципалітет на основі конкурсу. А договір з управителем підписує уповноважена особа органу місцевого самоврядування.

Договір про надання комунальних послуг та договір про надання послуг з управління будинком укладається на 1 рік, але автоматично продовжуватиметься, якщо співвласників будинку все влаштовує.

Якщо управитель не справляється із покладеними на нього обов’язками, співвласники можуть ініціювати дострокове розірвання договору про надання послуг з управління.

Якщо ж управителя було обрано на конкурсі органом місцевого самоврядування, співвласники можуть відмовитись від його послуг та самостійно обрати собі іншого управителя, попередивши про це попереднього управителя за два місяці.

Окремі норми цього закону будуть введені в дію з 1 січня 2019 року. Йдеться про нарахування пені в розмірі 0,01% за кожний день у разі несвоєчасної оплати житлово-комунальних послуг, стягнення штрафу на користь споживачів за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт та запровадження професійної атестації управителів.