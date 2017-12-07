"Гринів міряє настрій"

Хто і навіщо малює високі рейтинги Порошенко і Вакарчуку?

Відразу чотири великі соціологічні служби України оприлюднили результати масштабного дослідження громадської думки за останні роки щодо політичної ситуації в країні та рейтингових перспектив ряду відомих політиків.

За рік і 4 місяці до планових (якщо нічого не зміниться) президентських виборів результати цього опитування значно здивували медійне і політичну спільноту.

Цифри і тенденції аналізувала "Країна".

Мега-опитування

4 великі соціологічні служби - Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" (пов'язують з екс-главою фракції БПП і особистим соціологом Порошенко Ігорем Гринівим), Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Соціологічна група "Рейтинг" і Центр Разумкова за підтримки Комітету виборців України опитали 20 тисяч чоловік в першій половині листопада методом інтерв'ю "face-to-face" за місцем проживання.

Стандартні опитування, які ці служби проводили раніше, зазвичай передбачали інтерв'ювання 2-3 тисяч осіб. А тут таке небувале кількість опитаних.

Не менш дивними виявилися і самі результати опитування в блоці електоральних настроїв.

Ось, наприклад, що показав президентський рейтинг. Якби вибори відбувалися найближчим часом, то голоси розподілилися б таким чином.

Чинний президент Петро Порошенко набрав би 9,8% голосів, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 8,8%, а бронзовим призером рейтингу опинився б музикант, фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Як запевняють автори дослідження, соціологічна похибка цього рейтингу близька до 0,7%. Тобто, три фаворита гонки йдуть впритул один за одним. Слідом за цією трійцею з приблизно однаковими рейтингами йдуть лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко і екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

Якщо ж вважати тільки голоси тих, хто визначився і тих, хто точно піде голосувати, то розрив між трійкою лідерів виростає: 16,1% у Порошенка, 14,4% у Тимошенко, і 12,1% у Вакарчука.

"Це політичне замовлення"

Відзначимо, що частина експертів і соціологів відразу засумнівалися в правильності даних цифр.

Президент Центру "Софія" Андрій Єрмолаєв в розмові зі "Країною" звернув увагу на цілий ряд нестиковок цього дослідження.

"Ряд питань залишається без відповіді. Перший і головний стосується, скажімо так, високого результату президента Петра Порошенка. Адже раніше була стійка тенденція на спад його рейтингу, а опитування у фокус-групах свідчили про негативне тло в оцінках БПП. Незрозуміло, з чим пов'язаний несподіваний сплеск позитиву до глави держави. Варто звернути увагу і на участь цілих чотирьох соціологічних контор і величезну вибірку 20 000 респондентів. Це дуже дороге дослідження, воно свідчить про політичне замовлення. Крім того, що дуже важливо - не показали рівень недовіри до кандидатів. Мабуть, організатори уникають демонструвати всі нюанси використаних методик формування анкети. Тому вони показує ті цифри, які хочуть ", - говорить Єрмолаєв" Країні ".

Керівник соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко в коментарі "Країні" прямо озвучив думку, що дослідження пройшло на замовлення Адміністрації президента.

"Готуйтеся до повного соціологічного цинізму від АП. Це залп погано перевірених даних. Відчуття, що вони готуються до дострокових виборів і тому намагаються створити громадську думку, що альтернативи Порошенко немає, - вважає він. - Провести таке дослідження на 20 тисяч респондентів коштує величезних грошей і вимагає колосальних зусиль. Це навіть не склад трьох змін фабрики Рошен. Парадокс полягає в тому, що робити такі дослідження на старті виборчої кампанії дуже складно. Зазвичай таку соціологічну кампанію не починають, а закінчують. Коли все валиться і треба щось утримати, але Адміністрації президента видніше. Зрештою сам Порошенко відмінно розбирається в рейтингах. І одного разу вже зумів наростити свій - з 4,2% в листопаді 2013 року до перемоги в першому турі виборів в травні 2014 року ".

Також вказується на маніпулятивне формування анкети. У неї включили, наприклад, опозиціонера Наливайченко, який "занизив" результат Тимошенко, але чомусь не включили Гройсмана, який би напевно занизив результат Порошенко.

Один з соціологів, який спілкувався з "Країною" на умовах анонімності сказав, що не виключає, що у випадку з показниками Порошенко і того ж Вакарчука були використані методи специфічного підрахунку, пов'язаного з некоректною екстраполяцією загальних даних до масиву, хто не визначився респондентів. Такого роду механічні розрахунки істотно впливають на показники. У мене немає сумніву, що дослідження маніпуляція, а дані спотворені на користь кандидатів від влади.

Тим часом, автори дослідження категорично відкидають звинувачення в заангажованості.

"Ми дійсно на 4 компанії опитали 20 тисяч осіб. Це масштабне дослідження, до якого довго готувалися. Що стосується звинувачень в тому, що рейтинг якийсь неправильний, я б на такі звинувачення взагалі не реагував. Компанії, які брали участь в дослідженні - це не компанії-одноденки, а компанії з величезним авторитетом ", - говорить" Країні "начальник аналітичного відділу Центру" Соціс "Олександр Чашковський.

"Він не здасться без бою"

"Окреме питання - поява в цьому рейтингу Святослава Вакарчука.

У травні поточного року його ім'я фігурувало в спільному дослідженні "Соцісу" і "Рейтингу", а також в опитуванні "Софії".

І якщо останній показав рейтинг музиканта всього в 3%, то в об'єднаних результатах соціології "Соцісу" і "Рейтингу" він вже тоді сенсаційно посів третє місце. Показник Вакарчука склав 12,3% на тлі 13,2% у самого Порошенка і 12,9% у Тимошенко.

Однак, слідом за цим вибухнув скандал. У соціологічній групі "Рейтинг" прийшли в подив від цих цифр. Директор "Рейтингу" Олексій Антипович тоді повідомив "Країні", що у Вакарчука по їх опитуванням відсотки були куди нижче - 5%. Друга служба ("Социс") свій рейтинг не говорить.

Але якщо в об'єднаному рейтингу цих двох служб у співака виявилося 12%, то, вирішивши просте математичне рівняння, отримуємо, що для середнього арифметичного 12%, рейтинг Вакарчука у "Соцісу" повинен був бути 19%.

Така цифра, природно, могла з'явитися лише як об'єкт політичної маніпуляції. Тому тоді і заговорили, що Вакарчука спеціально включають в анкети з ініціативи Гриніва, щоб він відтягував голоси у противників Порошенко.

Чергова бронза Вакарчука в новому грандіозному дослідженні викликає приблизно ті ж питання. На перший погляд здається, що рейтинг музиканта навмисне "тягнуть", щоб "вивести" його до другого туру з Порошенком, посунувши Юлію Тимошенко, а також інших, не надто лояльних до президента, політиків (наприклад, Андрія Садового).

Саме про це, зокрема, говорить "Країні" соратник Тимошенко, член політради "Батьківщини" Андрій Павловський.

"Штатні технологи Порошенко на чолі з Гринівим розглядають Вакарчука як одного з технічних кандидатів Порошенко", - вважає Павловський.

За словами політика, дослідження, які проводять в "Батьківщині", показують інші тенденції - замість Вакарчука в трійці лідерів разом з Тимошенко (вона на першому місці) і Порошенко - лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко, а сам Вакарчук має менше 5%.

Інший співрозмовник в "Батьківщині" звертає увагу на появу в цьому рейтингу Валентина Наливайченка. На думку депутата, цю фігуру також завели в рейтинг навмисне, щоб відняти на нього голоси, які могли бути віддані Тимошенко.

Аналогічні тенденції озвучують "Країні" і в "Опозиційному блоці".

"Гринів був першим, хто почав включати Вакарчука в опитування"

Втім, як запевняє співрозмовник "Країни", близький до президента, Вакарчук не є політичним проектом АП. На його думку, серед тих, хто робить політичні ставки на співака - генеральний директор найбільшої в Україні інвестиційної компанії "Драгон капітал" Томаш Фіала.

Він також звертає увагу на факт нинішнє перебування співака в Центрі демократії, розвитку та верховенства права при Стендфордського університеті.

Вакарчук потрапив туди за програмою "Розвиток українських лідерів". На сайті центру сказано, що програма являє українським лідерам можливості для професійного росту і розвитку, а також шанс попрацювати над проектом під час десятимісячного курсу в Стенфорді.

"Дивіться: Вакарчук ж не тільки слухає, а й читає лекції. Інакше кажучи, він вчиться говорити на людях і спілкуватися з ними. Це підготовка до публічної політики. Можливо, він сам не усвідомлює, але це явно розуміють ті, хто його влаштував туди ", - міркує співрозмовник видання.

У той же час, один з політтехнологів, які працюють на АП говорить "Країні", що якщо навіть Вакарчук і не є "технічним кандидатом від Банкової", то його поява в анкетах соціологічних опитувань - аж ніяк не випадково.

"Все просто: перший, хто став включати його в опитувальники, був Гринів, - говорить джерело. - Він діє за аналогією з 2013 роком, коли в анкети включалися різні люди, які теж говорили, що поки не йдуть на вибори. І таким чином вимірювалося поле людей, яким влада, що опозиція не до душі. це навіть не ті, хто проти всіх, а хто хотів би когось нового. У 2014 році Порошенко зайняв цю нішу, Гринів її намацав і виміряв. Вакарчук - це моделювання ситуації і настроїв, які були в 2013 році. Гринів ці настрої вимірює. Мова не йде конкретно про Вакарчука, а про кандидата, який буде цікавий Банковій. Людина, яка не забере голоси у президента, але позабирає у всіх інших. Необов'язково це буде Вакарчук. Хоча не виключено, що і він".

"Слава не буде підігравати Порошенко"

У той же час, один із знайомих Вакарчука в розмові з "Країною" відкидає чутки, що лідер "Океану Ельзи" буде підігравати президенту на виборах.

"Слава не бажає бути технічним кандидатом від Адміністрації президента. Він може піти на вибори, але тільки якщо буде розуміти, що у нього вистачить ресурсів перемогти. Підігравати ж Порошенко він не має наміру. Це абсолютно точно в його плани не входить", - сказали " країні "в оточенні Вакарчука.

"Швидше за все, ми маємо справу зі стійкою тенденцією, що виявляється в ряді публікацій і блогів, про безальтернативність чинного президента. А це масштабне дослідження - вишенька на торті. Вакарчук поки відкрито не заявив про свої амбіції політика, не кажучи вже про президентські. Мені здається , тут була порушена грань між соцдослідженням і політичною маніпуляцією. Хіба мало кого ще можна вписати, щоб змінити показники", - вважає один із співрозмовників "Країни "в середовищі соціологів.

Олександр Чашковський з "Социс", в свою чергу, пояснює "Країні", що рейтинги Вакарчука міряють не перший раз, оскільки він цікавий суспільству.

"Компанія "Социс "давно його ставить в рейтинги. Ще з моменту його перших суспільно значущих заяв. Коли його не ставили, зростав показник "інший кандидат ", - пояснює він "Країні".

При цьому, відповідаючи на питання, чому в рейтингу немає інших відомих людей, наприклад фронтмена 95 кварталу, гумориста і актора Володимира Зеленського, в "Соціс" пояснюють тим, що той не робить гучних політичних заяв.

Чи не рейтингами єдиними

Але не тільки президентські рейтинги в цьому дослідженні можуть потішити президента і його оточення. Цікавими є й інші слайди, які в загальному і цілому відповідають методичкам, що поширюються Банковою серед так званих "порохоботов".

Наприклад, виявилося, що 44,9% опитаних (з 20 тисяч це майже 9 тисяч) помічають такі поліпшення в країні, як будівництво доріг. 27,3% в числі позитивних змін назвали підвищення пенсій (нагадаємо, майже половина українських старих отримала мізерну надбавку до пенсії), 26,6% опитаних побачили, як впорядковуються їх населені пункти.

Або ще один цікавий слайд - з питанням, чи підтримують люди новий майдан. 59,9% заявили, що не підтримують.

Уточнююче запитання - як респонденти ставляться до протестів під Верховною Радою (де з 17 жовтня мітингують в наметах прихильники Михайла Саакашвілі), виявився ще більш показовим: майже 58% опитаних заявили про своє негативне ставлення.

Ще одне питання - по Антикорупційних судах - теж цілком укладається в генеральну лінію АП. У людей запитували, як, на їхню думку, слід побудувати судову систему для боротьби з корупцією.

Більшість (34,4%) заявили, що всі суди в Україні повинні займатися антикорупційними справами. І лише 30,6% вважають за необхідне створити окремий Антикорупційний суд.

У БПП вже висловили повне задоволення такими даними.

Прес-служба президентської політсили оприлюднила заяву депутата Ігоря Артюшенка, за словами якого показники останніх соцопитувань - це результат успішної політики президента.

"Останні рейтинги, які були проведені чотирма важливими соціологічними службами, свідчать про те, що президент України користується найбільшою підтримкою громадян. А це, дійсно, результат тих реформ, які проводилися президентом, починаючи з 2014 року", - заявив нардеп від БПП…