Дарницький Ревізор: «Культ» на Ревуцького

«Дарницький ревізор» – наш таємний відвідувач різних закладів Дарницького району, який за підсумками візиту виставляє оцінки від 1 до 5 балів по наступним критеріям:

1. Приміщення

2. Меню

3. Ціни

4. Обслуговування

5. Зручності

Максимальна кількість балів – 25, мінімальна – 0. Поїхали!

1. Приміщення: «Культ» розташовується по вул. Ревуцького, 15а. Місцезнаходження зручне. Екстер’єр солідний. Заклад новий, але вже популярний. Інтер’єр – суміш пабно-ресторанного стилю. Окремо слід згадати про оригінальну вбиральню.

1. Меню: Порції замалі – існують заклади «щедріші на їжу». Меню багате – кожен день вигідні акції.

2. Ціни: Вище середніх. Пиво надто дороге.

3. На обслуговуванні треба затриматися окремо: Як згадувалося вище – ціни тут за високі, тим не менш, цей факт не стримує керівництво отримувати додатковий прибуток у вигляді сумнівних «добровільно-примусових чайових». При наданні чеку у ньому вже включається пункт «оплата за обслуговування в розмірі 10% від розміру Вашого замовлення, але дана оплата за обслуговування залишається на ваш розсуд». Проте по факту, при розрахунку, офіціант навіть не запитав чи враховувати ці 10%, а мовчки зняв з картки необхідну суму, звісно ж зі «своїми» чайовими. Якщо чесно, якось неприємно. Люди завжди лишають чайові (за виключенням випадків, коли ну зовсім все погано), але «втупу» знімати 10% від суми замовлення і, не виключено, чекати від відвідувача ще й традиційних чайових – це верх нахабства. До речі, те саме трапилося і під час другого візиту до «Культу». Також, тут не доливають пиво.

4. Із зручностей – дитяча кімната.

Окрім поїсти та випити - ще можна потанцювати (на вихідних), подивитися футбольну трансляцію матчу та покурити кальян.

Підсумки:

1. Інтер’єр - 4

2. Меню - 4

3. Ціни - 2

4. Обслуговування - 0

5. Зручності – 4

Всього 14 балів із 25.