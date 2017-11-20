Експертна рада жінок Києва

06 листопада 2017 року у КМДА відбувся круглий стіл на тему «Механізми посилення повноважень жінок та поширення участі жінок у прийнятті політичних та суспільних рішень у м. Київ». У роботі столу прийняло участь більше ніж 60 киянок із числа місцевої влади, бізнесу, громадських організацій, жіночих спілок, асоціацій, благодійних фондів, навчальних закладів та громадськості, Жіночої ради Дарницького району та Голова Громадської ради при виконавчому органі КМР (КМДА) Назаренко Богдан.

Ініціатор та організатор круглого столу Благодійний фонд "Безпечна Дарниця" при підтримці Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА). Круглий стіл є частиною діяльності проекту Благодійного фонду "Безпечна Дарниця", що реалізується за підтримки Українського жіночого фонду в рамках "Академії адвокації для жіночого руху". Проект "Академія адвокації для жіночого руху" впроваджується Українським жіночим фондом за підтримки Програми підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів. Світлана Саламатова, експертка із залучення (налагодження ефективної взаємодії влади та громади), підтримала ініціативу та стала фасилітаторкою круглого столу.

У форматі широкої дискусії, жінками було обговорено та дана незадовільна оцінка сучасному стану повноважень жінок у місті Києві, їх ролі у розвитку міста, а саме у прийнятті політичних та суспільних рішень. Також, була висловлена необхідність подолання стереотипів щодо низького рівня професійності жінок та небажання брати відповідальність за розвиток і благоустрій міста.

Результатом роботи круглого столу стало рішення про створення Консультативно – дорадчого органу при КМДА «Експертна жіноча рада», яке було підтримане Департаментом суспільних комунікацій КМДА та надана згода на формування відповідного органу та на подальшу спільну роботу.