10 років разом!

Так називалося свято, яке відбулося 15 вересня у Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації з нагоди десятиріччя заснування Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва.

Окрім виконання своїх функціональних обов`язків, спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язків та відносин, відновлення соціального статусу дитини, забезпечення її соціальної адаптації у суспільстві та досягнення певної соціальної незалежності, культурної самоактуалізації, соціальної досконалості, – Центр для багатьох сімей став рідною домівкою, а його спеціалісти – наставниками, вчителями, радниками та, врешті-решт, – «другою сім’єю».

Міжнародний благодійний фонд «Волонтерське об’єднання «Крила» вже понад п’ять років співпрацює з Центром. За ці роки спільної роботи і ми отримали повне право увійти до його великої родини та стати незамінними помічниками спеціалістів Центру в складному процесі соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями, який потребує не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної підтримки, а й створення належних умов для актуалізації здібностей, розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному і духовному самовдосконаленні дітей з інвалідністю.

Сутність спільних програм Центру та МБФ “ВО “Крила” полягає у створенні таких умов для саморозвитку дітей і молоді з інвалідністю, в результаті яких виробляється активна життєва позиція особистості, її індивідуальність та самостійність. Про успішність і дієвість таких програм найкраще говорять відгуки його відвідувачів.

«Хочу розповісти Вам, друзі мої, про чудову подію, яка сьогодні «зробила» мій день. Це – День народження Центру реабілітації людей з особлими потребами Дарницької райдержадміністрації, де вже 10 років незмінним керівником працює моя добра, давня знайома Людмила Новік. Чудове було свято. Люди, у яких з дитинства вади розвитку, розповідали, як за допомогою професіоналів цього Центру вони почали відчувати радість життя і навіть створили свої власні сім”ї. Я плакала, друзі мої, разом з молодою мамою Настею, яка прийшла до центру ще малою дівчинкою, і отримала там стільки любові, позитиву і допомоги у подоланні своєї проблеми, що змогла створити і свою родину. Більш щирої і розумної розповіді колишньої вихованки Центру, а сьогодні вже гарної молодої жінки, яка колись внаслідок ДЦП взагалі погано говорила і рухалася, я ще ніколи не чула. Це і є, любі мої, прекрасний вислід роботи Центру, це і є їхнє соціальне обличчя, це і є частиночка цієї любові, що вони віддавали цим діткам і молодим людям, отримавши тепер таку щиру віддачу.

Одна велика проблема є нині у цього Центру: у них немає власного приміщення, а туляться вони в кількох орендованих кабінетах однієї з місцевих шкіл. Тому я, вітаючи Людмилу Новік, побажала Центру після цього чудового свята отримати не менш чудовий подарунок, якого вони чекають і заслуговують давно – велике, світле, відремонтоване приміщення свого рідного Центру, щоб мати змогу втілити всі свої неймовірні плани, інновації і мрії, які роблять щасливими їхніх вихованців, дітей України», – поділилася своїми емоціями гостя свята Роксолана.

Міжнародний благодійний фонд «Волонтерське об’єднання «Крила» також приєднується до святкових привітань ювіляру. Ми від усього серця вітаємо наш Дарницький центр! Щиро бажаємо всім його працівникам здоров’я, успіхів та наснаги у їх нелегкій, але такій гуманній і важливій роботі!

Ну і без подарунків, звісно, не обійшлося. З нагоди десятиріччя Центру його вихованці отримали від «Крил» 200 різнокольорових повітряних кульок та заняття з аквагриму, під час якого діти отримали можливість перевтілитися в популярних персонажів та казкових героїв.

“Безперечно, по переду у нас плідна та продуктивна робота. МБФ “ВО “Крила” і надалі буде співпрацювати з Центром над програмами з реабілітації дітей та підлітків з обмеженими фізичними можливостями та створенні умов для їх повноцінної адаптації в суспільстві. Так, протягом року ми реалізовували культурні, спортивні, оздоровчі програми. Вихованці Центру отримали можливість відвідати пісенний конкурс «Євробачення» у Києві, концерт Джамали та інші масовані заходи; за сприяння нашого фонду діти вивели українську футбольну збірну на НСК «Олімпійський» для футбольного матчу, здійснили візити до парків “Київська Русь”, “ХХІ місяців”, “Межигір`я”; стали учасниками наших міжнародних проектів екскурсійно-пізнавальних турів, оздоровилися на спрортивно-реабілітаційних зборах у Карпатах. І це далеко не повний перелік заходів, які «Крила» організували та планують здійснювати для вихованців Центру”, – зазначила Голова фонду Ярослава Токар.