«Мелодія перемоги» | Дарниця.org

«Мелодія перемоги»

06 жовтня 2017 року на головній сцені країни – у палаці «Україна» відбувся благодійний, збірний тематичний концерт «Мелодія перемоги», що не залишив нікого байдужим! 

Організатор – громадська спілка  «Братерство учасників бойових дій України».

На присутніх чекали виступи зірок української та зарубіжної естради, таких як: Злата Огнєвіч,«Друга ріка», Анастасія Приходько, Paul Manandise, Vroda, Алла Мартинюк, Ейра, Lia, Сергій Кузін, Соня Сотник, Тимур Мирошниченко, Геннадій Попенко. 

Академічний ансамбль НГУ (керівник п-к Іван Мельник)  та інші відомі артисти. Подія стала більш яскравою завдяки участі Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України під керівництвом Івана Мельника. В живому виконанні пролунали пісні, що об’єднали мільйони сердець і нікого не залишили байдужим.

Пісня завжди багато важила для українців. Вона супроводжує перші дні життя дитини, йде пліч-о-пліч з усіма важливими подіями в житті дорослої людини.
З піснею ідуть у бій. На жаль, повертаються не всі. Це болить. Це страшно. Хто, як не ми з вами, розуміємо, як це: втрачати співвітчизників - сильних, мужніх, сміливих героїв. Але ж пісня ще й надає сил!

Відомі музиканти закликали всіх об’єднатися та підтримати наших бійців, ставши повноправними учасниками цього концерту. Так ми зможемо зробити свій символічний внесок в мирне майбутнє української землі.
Наближаймо перемогу спільно!
Повну версію концерту можна переглянути тут

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