06 жовтня 2017 року на головній сцені країни – у палаці «Україна» відбувся благодійний, збірний тематичний концерт «Мелодія перемоги», що не залишив нікого байдужим!

Організатор – громадська спілка «Братерство учасників бойових дій України».

На присутніх чекали виступи зірок української та зарубіжної естради, таких як: Злата Огнєвіч,«Друга ріка», Анастасія Приходько, Paul Manandise, Vroda, Алла Мартинюк, Ейра, Lia, Сергій Кузін, Соня Сотник, Тимур Мирошниченко, Геннадій Попенко.

Академічний ансамбль НГУ (керівник п-к Іван Мельник) та інші відомі артисти. Подія стала більш яскравою завдяки участі Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України під керівництвом Івана Мельника. В живому виконанні пролунали пісні, що об’єднали мільйони сердець і нікого не залишили байдужим.

Пісня завжди багато важила для українців. Вона супроводжує перші дні життя дитини, йде пліч-о-пліч з усіма важливими подіями в житті дорослої людини.

З піснею ідуть у бій. На жаль, повертаються не всі. Це болить. Це страшно. Хто, як не ми з вами, розуміємо, як це: втрачати співвітчизників - сильних, мужніх, сміливих героїв. Але ж пісня ще й надає сил!

Відомі музиканти закликали всіх об’єднатися та підтримати наших бійців, ставши повноправними учасниками цього концерту. Так ми зможемо зробити свій символічний внесок в мирне майбутнє української землі.

Наближаймо перемогу спільно!

Повну версію концерту можна переглянути тут