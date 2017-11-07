Для ЕСКО-інвесторів зібрали понад 7 тис. потенційних об’єктів, що потребують термомодернізації
У тісній співпраці з місцевими органами влади Держенергоефективності сформувало національну інформаційну базу потенційних ЕСКО-об’єктів.
Наразі вона налічує понад 7 тис. бюджетних установ, що потребують термомодернізації і можуть бути найбільш цікавими для ЕСКО-компаній з точки зору інвестування.
Ця база об’єктів – це результат роботи 20 облдержадміністрацій та 16 міст-обласних центрів, які у співпраці з Держенергоефективності проаналізували енергоспоживання різних бюджетних установ та відібрали найбільш прийнятні для ЕСКО-проектів. Очоливши роботу у цьому напрямі та допомагаючи владі на місцях, Держенергоефективності опублікувало загальнонаціональну базу потенційних об’єктів на своєму сайті.
База ЕСКО-об’єктів демонструє готовність місцевої влади залучати інвесторів, а також полегшує компаніям пошук об’єктів та аналіз необхідних капіталовкладень.
На сьогодні найбільшу кількість установ, де необхідно впровадити енергосервіс, запропонували Київська та Харківська області. У цих регіонах відібрано понад тисячу об’єктів для ЕСКО-інвестицій.
Широкий вибір бюджетних установ для роботи за ЕСКО-контрактами є у Запорізькій, Рівненській, Миколаївській областях.
Нагадаємо, що енергосервіс дозволяє залучати приватні інвестиції в термомодернізацію бюджетних установ. ЕСКО-компанія зацікавлена впровадити найефективніші заходи з енергозбереження, щоб отримати найбільшу економію енергоспоживання. Від цього залежить обсяг повернення інвестицій.
На сьогодні вже реалізується 20 ЕСКО-контрактів. Інвестори зацікавлені впровадити ще близько 300 проектів. Законодавча база для цього є, роз’яснювальна робота з місцевою владою та громадою триває.
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