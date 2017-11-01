Взяли участь у толоці

28 жовтня, у суботу, за ініціативи комунального підприємства управління зелених насаджень КП УЗН Дарницького району пройшла толока з висадки 150-и вічнозелених дерев. Біля центрального входу до Парку партизанської слави, що в Дарницькому районі, збираються дарничани. Тут і мешканці сусідніх вулиць, і представники районної державної адміністрації, і представники громадських організацій, які відгукнулись на запрошення районних зеленбудівців і вирішили взяти участь у цій толоці.

Представники ГО «Дарницька громадська варта» традиційно прибули на місце збору раніше і вже запаслись необхідним для висадки дерев інструментом та тачками і з нетерпінням очікували на саджанці.

Необхідно зазначити, що дарницькі зеленбудівці підготувались до толоки на відмінно!. Більшість ямок (правильного діаметру і глибини) були вже викопані (все по науці). На дно підсипано шар глини, біля свіжовикопаних ямок розвезено купки чорнозему, підготовлені місця з запасами гарної землі, підготолена достатня кількість лопат. Всім учасникам толоки сподобались прекрасні саджанці сосни, які вже підвозили працівники комунального підприємства. А підприємці районузабезпечили гарячий чай, каву та бутерброди.

Словом вся атмосфера толоки сприяла продуктивній праці.

Директор КП УЗН Дарницького району Людмила Філінська вправно керувала своїми людьми і ще встигала розповідати для чого ми тут зібрались.

За її словами, метою толоки є оновлення (омолодження) парку. Адже зрозуміло, що частина дерев в ППС застаріли. Із 150 привезених сосен 80 саджанців були вирощені на власному підприємстві, а решта деревець отримано від загальноміського тендеру КО «Київзеленбуд». Це сосна чорна, сосна гімалайська і сосна звичайна.

Місце, де заплановано висадити ці дерева дуже сприятливе для висадки, тому що тут окислений грунт за рахунок старих посадок старих сосен, які тут ростуть. Тому ми ось такими масштабними посадками і підтримуємо наш парк на радість майбутніх поколінь дарничан.

Дослухавши розповідь шановної пані Людмили ДГВ-шники дружно взялись за інструменти.

І робота закипіла….