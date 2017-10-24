Шматко (Разом ми наближаємо перемогу).doc
22 жовтня до нас в штаб завітала славна волонтерка з Вінниці -Таня Власюк із своєю командою.
Люблю цю гарну, у всьому, жінку!
Вони привезли нам каністри та мішки.
А ми, в свою чергу, поділилися славними кашами Бориспільської АХА.
Тільки всі разом - ми переможемо і здолаємо всі негаразди!
Кілька днів потому, з самого ранечку разом з другом Хантером побували на Новій Пошті та отримали посилки з Одеси від Оленки Боголюбової.
Щиро дякуємо тобі, Оленко!
Пізніше, привезли нам сьогодні і допомогу наші, вже друзі, з ГО «Серця Батьківщини». Велика шана та подяка цим молодим патріотам України. Ви тільки подивіться скільки всього привезено!
І наша Светочка Гвоздьова ніколи про нас не забуває - знову ящик вологих серветок.
Ось так всі разом ми неодмінно все здолаємо і переможемо!
Хочу написати про Романа Києвицького та всю його команду.
Ми безмежно вдячні Вам за Вашу реальну допомогу і з одягом, і з сітками, і з продуктами харчування, і з сангігієною.
Дякуємо за Вашу чітко сплановану роботу по допомозі.
Окрема подяка школам №3 та №68 Подільського району м. Києва .
Особиста подяка Юрію Дідовцю, Юлії Барабаш, Максиму Недощак, Людмилі Милашіній та Олені Бровінській.
Друзі, тільки об`єднавши наші зусилля ми зможемо все!
Дякуємо,що Ви є!
«Гарячий» день - до нас завітали файні легені з ГО "Самопоміч" з не аби якою допомогою.
Комп`ютер, хороший музичний центр, купа іграшок та одягу для дітей. І навіть кришечки.
Щиро дякуємо за Вашу небайдужість та допомогу!
Разом - ми наближаємо перемогу!
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