Шматко (Разом ми наближаємо перемогу).doc

22 жовтня до нас в штаб завітала славна волонтерка з Вінниці -Таня Власюк із своєю командою.

Люблю цю гарну, у всьому, жінку!

Вони привезли нам каністри та мішки.

А ми, в свою чергу, поділилися славними кашами Бориспільської АХА.

Тільки всі разом - ми переможемо і здолаємо всі негаразди!

Кілька днів потому, з самого ранечку разом з другом Хантером побували на Новій Пошті та отримали посилки з Одеси від Оленки Боголюбової.

Щиро дякуємо тобі, Оленко!

Пізніше, привезли нам сьогодні і допомогу наші, вже друзі, з ГО «Серця Батьківщини». Велика шана та подяка цим молодим патріотам України. Ви тільки подивіться скільки всього привезено!

І наша Светочка Гвоздьова ніколи про нас не забуває - знову ящик вологих серветок.

Ось так всі разом ми неодмінно все здолаємо і переможемо!

Хочу написати про Романа Києвицького та всю його команду.

Ми безмежно вдячні Вам за Вашу реальну допомогу і з одягом, і з сітками, і з продуктами харчування, і з сангігієною.

Дякуємо за Вашу чітко сплановану роботу по допомозі.

Окрема подяка школам №3 та №68 Подільського району м. Києва .

Особиста подяка Юрію Дідовцю, Юлії Барабаш, Максиму Недощак, Людмилі Милашіній та Олені Бровінській.

Друзі, тільки об`єднавши наші зусилля ми зможемо все!

Дякуємо,що Ви є!

«Гарячий» день - до нас завітали файні легені з ГО "Самопоміч" з не аби якою допомогою.

Комп`ютер, хороший музичний центр, купа іграшок та одягу для дітей. І навіть кришечки.

Щиро дякуємо за Вашу небайдужість та допомогу!

Разом - ми наближаємо перемогу!