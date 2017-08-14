Встигніть безкоштовно утеплити житло або замінити газовий котел

300 мільйонів гривень на фінансування програми «теплих» кредитів

Цьогоріч, 12 липня Уряд прийняв рішення перерозподілити частину коштів, передбачених в бюджеті на фінансування Фонду енергоефективності та спрямувати їх на фінансування програми «теплих» кредитів. Сума виділених коштів склала 300 млн грн., з яких:

 близько 260 млн грн. буде надано фізичним особам на утеплення індивідуального житла;

 майже 10 млн грн. - на заміну котлів;

 майже 30 млн грн. - на енергоефективні заходи для ОСББ/ЖБК

«Завдяки цьому рішенню ще як мінімум 65 тисяч родин зможуть скористатися програмою безповоротної фінансової допомоги на утеплення житла та заміну газових котлів», - наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та додав, що це довгоочікувана резолюція, за яку боролося Агентство впродовж кількох місяців. Відповідні постанова та розпорядження КМУ, прийняті на засіданні Уряду, розроблено саме Держенергоефективності.

«Додаткове виділення коштів свідчить про підтримку населення у питаннях енергоефективності та підготовки до чергового опалювального сезону. Завдяки програмі родини чимало заощаджують під час проведення енергоефективних заходів, а потім менше сплачують за комунальні послуги. Разом із цим помешкання стають комфортнішими для проживання й навіть зростають у ціні. Але найважливіше, що кожен учасник програми може розраховувати на державну підтримку при утепленні житла», – зауважив Сергій Савчук.

Нагадаємо, що за весь час дії програми «теплих» кредитів, з жовтня 2014 року і по сьогодні, близько 280 тис. родин отримали безповоротну фінансову допомогу від Уряду на енергоефективні заходи у розмірі майже 1,5 млрд гривень.