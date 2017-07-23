37-а річниця з дня смерті Володимира Висоцького | Дарниця.org

37-а річниця з дня смерті Володимира Висоцького

24 липня 2017 року в Музеї видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, буд. 97, зала Музею Лесі Українки) ГО «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» організовує і проводить концерт «Ни единою буквой не лгу», присвячений 37-й річниці з дня смерті видатного актора та барда, Володимира Семеновича Висоцького.
Програма заходу складається з сольного концерту пісень Володимира Висоцького, які виконуватиме Володимир Петровський, знаний в Україні та за її межами дослідник творчості радянського барда і виконавець його пісень.
Концерт розпочнеться о 16:00.
Запрошуємо всіх бажаючих.
Вхід вільний.

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