ЕКОНОМІЧНА ТА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ОЧИМА ГРОМАДЯН

За даними дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», за останній рік у більш як 60% опитаних погіршилося матеріальне становище, у 30% воно не змінилося, лише у 6% – покращилося, 2% – не визначилися з відповіддю. Більше ніж 60% опитаним не під силу сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, 35% мають змогу їх оплачувати, ще 3% не визначилися. Абсолютна більшість (97%) опитаних відчувають на собі підвищення цін на споживчі товари і послуги у цьому році.

На думку 65% опитаних головною причиною того соціально-економічного стану, в якому зараз перебуває країна, є непрофесіоналізм та корупція чинної влади. 54% вважають головною причиною воєнні дії на Сході, 31% - неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні країні закони, 28% - непрофесіоналізм та корупцію попередньої української влади. При цьому якщо на Заході країни основною причиною вважають воєнні дії на Сході та непрофесіоналізм і корупцію попередньої влади, то на Півдні та Сході більше відзначають непрофесіоналізм і корупцію чинної влади, неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні закони, відсутність політичного компромісу між опозицією та владою, проведення зовнішніми силами спецоперації з метою ослаблення України як економічного конкурента та низьку підтримку населенням реформ.

З тезою, що Україна сьогодні перебуває у стані хаосу погоджуються 85% опитаних (10% не погоджуються, 4% - не визначилися), у стані розвалу – 75% погоджуються (17% не погоджуються, 7% - не визначилися), у стані змін – 44% погоджуються (50% не погоджуються, 7% - не визначилися), у стані розвитку – 21% погоджуються (71% не погоджуються, 8% - не визначилися), консолідації – 17% погоджуються (58% не погоджуються, чверть – не визначилися).

Половина опитаних (52%) підтримують ідею розпуску парламенту і призначення нових виборів Верховної Ради та позачергових президентських виборів, майже 40% не підтримують цю ідею, кожен десятий не визначився із відповіддю.

У разі проведення парламентських виборів найближчим часом 13,2% з тих, хто має намір взяти участь у голосуванні та визначився з вибором партії, готові віддати свої голоси за Батьківщину. За БПП Солідарність готові проголосувати 11,3%, Опозиційний блок – 10,4%, Радикальну партію – 8,9%, партію «За життя» – 8,2%. Громадянську позицію готові підтримати 7,6% опитаних, Самопоміч – 7,1%, Свободу – 6,4%. Партію УКРОП, Аграрну партію, Народний Контроль – по 2,3%, Рух нових сил – 2,2%. Рейтинг інших політичних сил менше 2%.

Якщо партія, яку підтримують зараз, не буде брати участі у виборах, 5,5% серед тих, хто має намір голосувати, обрали б Батьківщину, 3,8% - Самопоміч, Радикальну партію і Свободу по 3,7%, Громадянську позицію – 3,5%, партію «За життя» - 3,3%, Опозиційний блок та БПП Солідарність по 3,1%, Відродження – 2,1%. Не голосуватимуть у такому випадку 7,6% опитаних, 45% - не визначилися.

28,6% з тих, хто має намір голосувати, за жодних обставин не проголосували б за БПП Солідарність, 15,5% - Опозиційний блок, 7,3% - Радикальну партію, 6,5% - Батьківщину, 4% - Народний фронт, 3,8% - Свободу, 3,1% - Нову державу (П.Симоненко).

Якби вибори Президента України відбулися б наступної неділі, то за Юлію Тимошенко готові проголосувати 15,2% з тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вподобаннями. За П.Порошенка проголосували б 11,6%, за О.Ляшка і Ю.Бойка – по 8,5%, В.Рабіновича – 7,8%, А.Гриценка – 7,2%, А.Садового – 6,6%, О.Тягнибока – 3,9%, С.Вакарчука – 3,8%, Д.Яроша – 2,5%, В.Гройсмана – 2,4%. Рейтинг інших кандидатів менше 2%.

Моделювання другого туру виборів Президента України дало наступні результати: у парі П.Порошенко та Ю.Тимошенко 24% підтримують діючого Главу держави, 32% - лідера ВО «Батьківщина», 30% - не братимуть участь за таких умов, 14% - не визначилися.

За ситуації виходу у другий тур П.Порошенка та О.Ляшка, 27% підтримали б чинного Президента, 23% - лідера Радикальної партії. При цьому 17% не визначилися у своєму виборі, а третина висловили небажання брати участь у виборах.

За умови виходу в другий тур П.Порошенка та Ю.Бойка за Главу держави віддали б свої голоси 28% опитаних, за лідера Опозиційного блоку – 26%. 17% не визначилися із своїм вибором, 29% не виявили бажання голосувати в такому випадку.

У парі Ю.Тимошенко та А.Садовий лідера Батьківщини підтримали б 31%, лідера Самопомочі – 23%. Третина не прийшли б на вибори, 14% - не визначилися.

У випадку виходу у другий тур Ю.Тимошенко та О.Ляшка 33% проголосували б за лідера Батьківщини, 21% – за лідера Радикальної партії. Третина не прийшли б на вибори, 13% – не визначилися.

У парі Ю.Тимошенко – Ю.Бойко 36% опитаних віддали б свої голоси за Ю.Тимошенко, за Ю.Бойка – 28%. 22% не брали б участі у голосуванні, 14% не визначилися.

За ситуації виходу у другий тур А.Садового та П.Порошенка, 23% підтримали б чинного Президента, 26% - лідера Самопомочі. При цьому 18% не визначилися у своєму виборі, а третина висловили небажання брати участь у виборах.

У парі В.Рабінович – П.Порошенко 28% опитаних віддали б свої голоси за чинного Президента, за В.Рабіновича – 24%. Третина не брали б участі у голосуванні, 16% не визначилися.

У випадку виходу у другий тур В.Рабіновича і Ю.Тимошенко 33% проголосували б за лідера Батьківщини, 23% – за лідера партії «За життя», 30% не прийшли б на вибори, 14% – не визначилися.

13% опитаних вважають Ю.Тимошенко політиком, який здатний вивести країну з економічної кризи, 9% вважають таким В.Рабіновича, 8% - О.Ляшка, 7% - П.Порошенка, А.Гриценка і Ю.Бойка – по 5%, А.Садового – 4%, О.Тягнибока – 2%. Третина вважає, що жоден з них не здатен вивести країну з кризи, 14% - не визначилися.

Здатними зупинити війну на Донбасі вважають П.Порошенка і Ю.Тимошенко по 8% опитаних, 7% - В.Рабіновича, А.Гриценка і О.Ляшка – по 6%, Ю.Бойка – 5%, А.Садового і О.Тягнибока – по 2%, жодного з політиків – 38%, 19% - не визначилися.

Кожен десятий опитаний вважає Ю.Тимошенко політиком, здатним об’єднати країну, 8% - П.Порошенка, В.Рабіновича і О.Ляшка – по 7%, А.Гриценка – 5%, Ю.Бойка – 4%, А.Садового – 3%, О.Тягнибока – 2%. Третина вважає, що жоден з них не здатен об’єднати країну, 19% - не визначилися.

70% вважають, що ситуація, яка склалася зараз в Україні може привести до масових загальнонаціональних протестів (таких як у 2004 чи 2013 році), 21% так не вважають, кожен десятий – не визначилися із відповіддю.

47% особисто не підтримують негайну організацію загальнонаціональних протестів, 41% - підтримують, 12% - не визначилися.

Майже 40% особисто взяли б участь у таких протестах, якщо б вони розпочалися найближчим часом, половина опитаних – не брали б участі, кожен десятий – не визначився. Найбільше готові брати участь в акціях протесту мешканці Заходу, а також виборці Самопомочі, Радикальної партії та партії «За життя».

Якби сьогодні проводився референдум щодо зняття заборони продажу земель с.г. призначення, то майже 75% проголосували б проти продажу земель с.г. призначення, 20% - за продаж, 7% - не голосували б або не визначилися з відповіддю.

У випадку, якщо в Україні буде дозволений продаж земель сільськогосподарського призначення, 40% можуть вийти на акції протесту, половина опитаних – не вийдуть, кожен десятий – не визначився.



Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 19-25 травня 2017 р

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vzglyady_grazhdan_na_ekonomichesk...