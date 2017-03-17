Відкритий турнір зі спортивної риболовлі відбувся!

На минулих вихідних в мальовничій резиденції «Межигір'я» на затоці Київського моря відбувся Перший «суворий» відкритий турнір зі спортивної риболовлі на мормишку серед учасників бойових дій.

Захід було організовано громадською спілкою «Братерство учасників бойових дій України» з метою підтримки учасників АТО, реабілітації та повернення їх до соціуму після війни, пропаганди здорового образу життя, необхідністю залучення до занять фізичною культурою та спортом.

Спортивні змагання проводилися за правилами Федерації риболовного спорту України. За звання абсолютного чемпіона турніру боролися близько сотні учасників.

Призові місця здобули віце-президент ГО «Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України» Віталій Дмитренко, команда ДСНС у м. Києві та команда «Аматі» ГС «Братерство УБД».

А капітан цієї команди Дмитро Ткаченко отримав ще й приз за найбільшу виловлену рибу. Кучук Олег Миколайович – учасник бойових дій, який виступав за команду Дарницької РДА за рішенням суддівської колегії під головуванням судді національної категорії Олександра Шевченка отримав кубок «За волю до перемоги». Переможці отримали різноманітні призи, нагороди та привітання від Чемпіона Світу Андрія Мельника. До учасників турніру приєднались працівники Дарницької адміністрації: Соколов Сергій Олексійович, Макаренко Леся Володимирівна, Олійник Богдан Іванович та член Громадської ради при Дарницькій РДА Лисенко Олександр Петрович, які всебічно допомагали в проведенні заходу.

На заході було чимало діток, які теж не сумували, адже їх розважав різноманітними забавами талановитий педагог, керівник козацького гуртка - Дмитро Скрипник.

Проведення риболовлі за збігом обставин відбулось на святкування Масляної, яка символізує прихід весни та пробудження природи! Тож гості свята також взяли участь в традиційному обряді святкування Масляної - це спалення солом'яного опудала, який символізує проведення зими до наступного року. Рада волонтерів Дарницького району за ініціативи Раїси Шматко всіляко допомагали в організації святкування Масляної, а також запросили музиканта Сергія Шматка, який прикрасив захід своїм виступом. Серед гостей був присутній талановитий співак, композитор і кінопродюсер - Олександр Єгоров.

На завершення заходу учасників та гостей об’єднала у спілкуванні рибацька юшка, якою люб’язно пригостила ГО «Громада Межигір'я».

Організація турніру відбулась за підтримки компанії «Укркубок», компанії «Фішка», КП «Київпастранс», ГО «Громада Межигір'я», ДСНС України у м. Києві та ДСНС України у Київській обл.

А капітан цієї команди Дмитро Ткаченко отримав ще й приз за найбільшу виловлену рибу. Кучук Олег Миколайович – учасник бойових дій, який виступав за команду Дарницької РДА за рішенням суддівської колегії під головуванням судді національної категорії Олександра Шевченка отримав кубок «За волю до перемоги». Переможці отримали різноманітні призи, нагороди та привітання від Чемпіона Світу Андрія Мельника. До учасників турніру приєднались працівники Дарницької адміністрації: Соколов Сергій Олексійович, Макаренко Леся Володимирівна, Олійник Богдан Іванович та член Громадської ради при Дарницькій РДА Лисенко Олександр Петрович, які всебічно допомагали в проведенні заходу.

На заході було чимало діток, які теж не сумували, адже їх розважав різноманітними забавами талановитий педагог, керівник козацького гуртка - Дмитро Скрипник.

Проведення риболовлі за збігом обставин відбулось на святкування Масляної, яка символізує прихід весни та пробудження природи! Тож гості свята також взяли участь в традиційному обряді святкування Масляної - це спалення солом'яного опудала, який символізує проведення зими до наступного року. Рада волонтерів Дарницького району за ініціативи Раїси Шматко всіляко допомагали в організації святкування Масляної, а також запросили музиканта Сергія Шматка, який прикрасив захід своїм виступом. Серед гостей був присутній талановитий співак, композитор і кінопродюсер - Олександр Єгоров.

На завершення заходу учасників та гостей об’єднала у спілкуванні рибацька юшка, якою люб’язно пригостила ГО «Громада Межигір'я».

Організація турніру відбулась за підтримки компанії «Укркубок», компанії «Фішка», КП «Київпастранс», ГО «Громада Межигір'я», ДСНС України у м. Києві та ДСНС України у Київській обл.