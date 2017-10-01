Зроби Дарницький район кращим

Районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про затвердження Київською міською державною адміністрацією «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Києва на 2016 рік», згідно якого передбачено 50 мільйонів гривень на втілення найкращих соціальних ініціатив мешканців. Нагадаємо, що проекти від громадян приймалися до 23 жовтня.

У підсумку, по Дарницькому району було зареєстровано 67 проектів, 22 з яких були відхилені конкурсною комісією, а 45 знаходяться на голосуванні.



Наразі на 1-му поверсі Дарницької райдержадміністрації вже розміщені вищезгадані проекти.





Кошторис кожного окремого взятого проекту – до 1 млн.грн. Тож, шановні дарничани, підтримуйте всі проекти по Дарницькому району – адже кожен з них того вартий і спрямований на покращення однієї з галузей Дарниці, на кшталт: охорона здоров’я, освіта, спорт, культура та туризм, комунальне господарство, тощо.

Голосування за проекти триватиме з 27 грудня 2016 року по 29 січня 2017 року. Тож поспішайте зробити Дарницю кращою!

Проголосувати можна за посиланням

https://gb.kievcity.gov.ua/projects?type=0&range=1%3A1000000&district%5B...