Жінка викинула з 8-го поверху дитину і двох котів – а потім вистрибнула сама

12 лютого у Дарницькому районі по вул. Срібнокільська, 12 стався страшний випадок – 31-річна жінка з вікна 8-го поверху викинула 3-річну дитину і двох котів, а потім вистрибнула сама.

Жінка і один з котів загинули на місці. Дитину забрала швидка у реанімацію.

Згодом стало відомо, що при падінні хлопчик залетів у вікно підвального приміщення. Двері були замкнені. Поліцейські розібрали дах, щоб витягти дитя. Свідки кажуть, що на ньому не було ніякого одягу.

Однак лікарі не змогли врятувати малюка, хоч і боролися за його життя цілий день.

Спочатку вдалося вижити тільки одній з кішок, яка також впала в підвал, але.

Сусіди кажуть, що сім'я, в якій сталося таке нещастя, благополучна. Жінка мала чоловіка, працювала помічницею судді.

Пара жила окремо від батьків. Матері самогубці теж знадобилася медична допомога - коли вона приїхала на місце загибелі дочки і внука, то мало не померла від серцевого нападу.

На момент трагедії чоловіка в будинку не було, квартира була замкнена зсередини. Поліцейським довелося зламувати двері, щоб потрапити всередину. Обстановка в будинку не була порушена, в кімнаті грала музика. Під вікно хтось приставив розкладну драбину на дві сходинки…